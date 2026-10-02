71 साल के अनुपम खेर ने नॉर्थ कैरोलिना में 35 फुट ऊंची रॉक वॉल पर चढ़ाई की, Watch Video

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। 71 साल की उम्र में अनुपम खेर ने एक बार फिर खुद को चैलेंज करने का फैसला किया है, इस बार नॉर्थ कैरोलिना के रैले में 35 फुट की इनडोर रॉक क्लाइंबिंग वॉल पर चढ़कर। उन्‍होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक डिटेल्ड नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने याद किया कि कैसे शुरू में उन्हें शक था कि क्या वह चढ़ाई पूरी कर पाएंगे, इससे पहले कि उन्होंने इसे आज़माने का फैसला किया।

इस अनुभव को शेयर करते हुए, खेर ने इसे आत्मविश्वास और लगन का सबक बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट की शुरुआत यह लिखकर की, “इंसानी हौसले की जीत!❤️💪कभी-कभी, किसी चुनौती को देखते हुए, हम कोशिश करने से पहले ही यह तय करने लगते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते।”

जब हरमन ने उन्हें खुद कोशिश करने के लिए हिम्मत दी, तो एक्टर ने माना कि उन्हें पक्का नहीं था। “मुझे शक था।😳😳 फिर मुझे वह लड़का याद आया जो शिमला में पहाड़ चढ़ते हुए बड़ा हुआ था। और मैंने सोचा, ‘चलो, मुझे कोशिश करने दो। तो क्या हुआ अगर मैं अब 71 साल का हूँ!’ 🥹😎” उन्होंने लिखा।

खेर ने बताया कि रैले में एक मॉल में घूमने के दौरान उन्हें यह क्लाइंबिंग वॉल मिली। लोगों को चढ़ाई की कोशिश करते देखने के बाद, उन्होंने देखा कि उनमें से कई लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे।

देखें वीडियो

चैलेंज का सामना करने पर अनुपम खेर

खेर के लिए, यह अनुभव सिर्फ़ चढ़ाई वाली दीवार के ऊपर पहुँचने के बारे में नहीं था। उन्होंने बताया कि हालाँकि उन्हें एक हार्नेस से बांधा गया था, लेकिन असल चढ़ाई के लिए उन्हें अपने हाथों और पैरों पर निर्भर रहना पड़ा। खेर ने लिखा, “हार्नेस से बांधे जाने से मेहनत या झिझक कम नहीं हुई। मुझे अब भी हर कदम खुद उठाना था। बस अपने नंगे हाथों और पैरों से! कोई और सहारा नहीं।”

उन्होंने एक चैलेंज को देखने और असल में उस पर काम करने के बीच के अंतर पर भी सोचा। “ऊपर देखना एक बात थी। एक बार में एक पकड़ बनाकर, उस तक पहुँचने का रास्ता खोजना दूसरी बात थी।😳”

नसीरुद्दीन को अनुपम खेर का जवाब, सेना पर पत्थरबाजी से अधिक कौन-सी आजादी चाहिए

ऊपर पहुंचने के बाद, खेर ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें उपलब्धि की एक मज़बूत भावना दी। उनके लिए, चढ़ाई एक मौका बन गई कि वे अभी भी क्या हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे उन सीमाओं पर ध्यान दें जिनके बारे में उन्होंने शुरू में सोचा था। उन्होंने आगे कहा, “जब मैं ऊपर पहुँचा, तो मुझे एक अद्भुत उपलब्धि का एहसास हुआ। मैंने खुद को यह पता लगाने का मौका दिया कि मैं अभी भी क्या करने में सक्षम हूँ। इसे इंसानी हौसले की जीत कहते हैं! 🫡।”

खेर ने इस अनुभव को उस भूमिका से जोड़ा जो शक तब निभा सकता है जब लोग अनजान चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्होंने लिखा, “इंसान के मन और आत्मा में ऐसी संभावनाएँ होती हैं जिन्हें शक हमें खोजने से रोक सकता है। विश्वास चढ़ाई को आसान नहीं बनाता। लेकिन यह हमें शुरू करने और मुश्किल होने पर भी चलते रहने की हिम्मत दे सकता है।”

Naseeruddin Shah के कमेंट पर Anupam Kher ने वीडियो जारी करके दिया ऐसा जवाब

अपने नोट के आखिर में एक्टर ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें अपनी काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा दिलाया है। उन्होंने हरमन और अपने इंस्ट्रक्टर स्कॉट को धन्यवाद देते हुए कहा, “आज, 71 साल की उम्र में, मैं उस दीवार से खुद पर और अपनी काबिलियत पर थोड़े और भरोसे के साथ नीचे आया हूं। हमें खुद को वह मौका देना चाहिए।” खेर की पोस्ट पर कई लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, जिसमें एक्टर परिणीति चोपड़ा भी शामिल हैं, जिन्होंने उनके साथ सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' में काम किया था। वीडियो पर रिएक्ट करते हुए चोपड़ा ने लिखा, "यह बहुत पसंद आया सर"।