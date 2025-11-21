मेरी खबरें
    90s सुपरस्टार्स के अजीबोगरीब फोटोशूट, तस्वीरें देखकर चकरा जाएगा दिमाग

    90s Actors Weird Photoshoot: उर्फी जावेद को अक्सर अतरंगी और एक्सपेरिमेंटल फैशन का ब्रांड एंबेसडर माना जाता है, लेकिन 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड एक्टर्स के कुछ ऐसे फोटोशूट मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आज का जेनरेशन भी दंग रह जाएगा।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 03:13:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 03:13:52 PM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। उर्फी जावेद को अक्सर अतरंगी और एक्सपेरिमेंटल फैशन का ब्रांड एंबेसडर माना जाता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अजीबोगरीब फोटोशूट का ट्रेंड उन्होंने शुरू किया, तो जरा ठहरिए, 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड एक्टर्स के कुछ ऐसे फोटोशूट मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आज का जेनरेशन भी दंग रह जाएगा।

    अक्षय कुमार हो या जूही चावला, गोविंदा हों या मिथुन, इन सितारों ने ऐसे-ऐसे लुक्स ट्राई किए कि उर्फी जावेद भी उनसे इंस्पिरेशन ले लें!

    Govinda & Juhi Chawla - पन्नियों वाली फैशन एक्सपेरिमेंट

    एक वायरल फोटो में जूही चावला और गोविंदा पन्नियों और फॉयल पेपर से बने आउटफिट्स में नजर आते हैं। आज के दौर में ऐसे कपड़े शायद ही कोई पहन पाए, लेकिन उस वक्त यह फोटोशूट खूब चर्चा में रहा था।


    Mithun Chakraborty - 'डिस्को डांसर' का सबसे वाइल्ड लुक

    मिथुन का एक फोटोशूट देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, पूरी बॉडी पर ऑइल, सिर पर कपड़ा, सिल्वर बूट्स और साथ में एक डॉग। इस लुक को देखकर फैशन पुलिस भी कन्फ्यूज हो जाए!

    Akshaye Khanna & Karishma Kapoor - अनकंफर्टेबली यूनिक पोज

    एक तस्वीर में करिश्मा कपूर खड़ी हैं और अक्षय खन्ना उन्हें थाई से पकड़ते हुए पोज दे रहे हैं। उस दौर में स्टाइलिश माना जाने वाला यह पोज आज के समय में काफी अटपटा लगता है।

    Shakti Kapoor - चीता प्रिंट का जलवा

    शक्ति कपूर ने एक मैगज़ीन शूट में पैंट की जगह चीता प्रिंट वाला बड़ा कपड़ा लपेट रखा था। सिर ढका हुआ, पैर टेबल पर—पूरी तस्वीर बस एक ही शब्द में फिट होती है - 'वाइल्ड'।

    Fardeen Khan & Sushmita Sen - ग्लैमरस और बोल्ड पोज़

    फरदीन और सुष्मिता का एक फोटोशूट भी काफी चर्चा में रहा था, जिसमें सुष्मिता फरदीन की गोद में बैठकर पोज देती दिखीं।

    Sunny Deol & Raveena Tandon - पावर मैन का अनसुलझा रहस्य

    अपने 'ढाई किलो के हाथ' से पहचान बनाने वाले सनी देओल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने रवीना टंडन के साथ एक फोटोशूट किया था, जिसमें वह रवीना की गोद में बैठे दिखते हैं, जो फैंस को आज भी हैरान करता है।

    Bipasha Basu - Urfi से पहले की बोल्ड फैशन आइकॉन

    उर्फी ट्रेंडसेटर मानी जाती हैं, लेकिन बिपाशा बसु ने उनसे पहले बोल्ड फैशन में कई एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने एक फोटोशूट में सिर्फ व्हाइट कपड़ों के छोटे-से पैच के साथ पोज किया था।

    Akshay Kumar & Kareena Kapoor - अनोखा बोल्ड पोज़

    अक्षय और करीना ने भी 90s में काफी डेरिंग फोटोशूट किए। एक तस्वीर में अक्षय, करीना के पैर पकड़कर पोज देते दिख रहे हैं, जो आज के दर्शकों को जरूर हैरान करेगा।

