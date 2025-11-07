गुमनाम जिंदगी जी रहा 90s का चॉकलेटी ब्वॉय, 26 की उम्र में एक्टिंग छोड़ी; इस हादसे ने करियर पर लगा दिया ब्रेक

एंटरटेनमेंट डेस्क। 90 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसे चेहरे थे जो अपनी मासूमियत और चॉकलेटी लुक्स से दर्शकों के दिलों में बस गए। लेकिन वक्त के साथ ये सितारे धीरे-धीरे पर्दे से गायब होते चले गए।

ऐसे ही एक एक्टर हैं हरीश कुमार (Harish Kumar), जिन्होंने गोविंदा (Govinda) जैसे सुपरस्टार के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।

गोविंदा संग बनाई पहचान

हरीश कुमार 90s के दौर में बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो सुपरहिट साबित हुई।

इसके बाद उन्होंने तिरंगा, कुली नंबर-1, आंटी नंबर-1, न्यादाता और बुलंदी जैसी फिल्मों में काम किया। उस दौर में उन्हें सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों की टक्कर का एक्टर माना जाता था।

हादसे ने करियर पर लगा दिया ब्रेक

लेकिन किस्मत ने उनके साथ कुछ और ही लिखा था। एक इंटरव्यू में हरीश ने बताया था कि एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी (Spine) में गंभीर चोट आई और उन्हें स्लिप डिस्क की समस्या हो गई। हालत इतनी खराब थी कि वे बिस्तर से उठकर बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक बेड रेस्ट की सलाह दी। यही वजह रही कि उन्हें अपने पीक करियर के वक्त ही एक्टिंग से संन्यास लेना पड़ा।