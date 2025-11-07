गुमनाम जिंदगी जी रहा 90s का चॉकलेटी ब्वॉय, 26 की उम्र में एक्टिंग छोड़ी; इस हादसे ने करियर पर लगा दिया ब्रेक

मेरी खबरें
    90 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसे चेहरे थे जो अपनी मासूमियत और चॉकलेटी लुक्स से दर्शकों के दिलों में बस गए। लेकिन वक्त के साथ ये सितारे धीरे-धीरे पर्दे से गायब होते चले गए। आज ऐसे ही एक एक्टर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो गोविंदा (Govinda) संग कई मूवीज में दिखाई दिया। लेकिन एक हादसे ने सबकुछ तबाह कर दिया था।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 01:10:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 01:10:11 PM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। 90 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसे चेहरे थे जो अपनी मासूमियत और चॉकलेटी लुक्स से दर्शकों के दिलों में बस गए। लेकिन वक्त के साथ ये सितारे धीरे-धीरे पर्दे से गायब होते चले गए।

    ऐसे ही एक एक्टर हैं हरीश कुमार (Harish Kumar), जिन्होंने गोविंदा (Govinda) जैसे सुपरस्टार के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।

    गोविंदा संग बनाई पहचान

    हरीश कुमार 90s के दौर में बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो सुपरहिट साबित हुई।

    इसके बाद उन्होंने तिरंगा, कुली नंबर-1, आंटी नंबर-1, न्यादाता और बुलंदी जैसी फिल्मों में काम किया। उस दौर में उन्हें सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों की टक्कर का एक्टर माना जाता था।

    हादसे ने करियर पर लगा दिया ब्रेक

    लेकिन किस्मत ने उनके साथ कुछ और ही लिखा था। एक इंटरव्यू में हरीश ने बताया था कि एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी (Spine) में गंभीर चोट आई और उन्हें स्लिप डिस्क की समस्या हो गई। हालत इतनी खराब थी कि वे बिस्तर से उठकर बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक बेड रेस्ट की सलाह दी। यही वजह रही कि उन्हें अपने पीक करियर के वक्त ही एक्टिंग से संन्यास लेना पड़ा।

    अब कहां हैं Harish Kumar?

    आज हरीश कुमार लाइमलाइट से दूर मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने साल 1995 में संगीता चुघ से शादी की थी। उनके दो बेटे हैं - सागर राव और शिवम। हालांकि उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली है, लेकिन वे अब भी लेखक और प्रोड्यूसर के तौर पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।


    चाइल्ड आर्टिस्ट से बने हीरो

    हरीश कुमार का फिल्मी सफर बचपन से ही शुरू हो गया था। हिंदी फिल्मों में आने से पहले वे साउथ इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में नजर आ चुके थे। धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई, लेकिन एक हादसे ने उनकी रफ्तार थाम दी। भले ही आज हरीश पर्दे से दूर हैं, लेकिन 90s के सिनेप्रेमियों के लिए वे अब भी उस दौर के सबसे यादगार ‘चॉकलेटी ब्वॉय’ बने हुए हैं।

