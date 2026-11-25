एंटरटेनमेंट डेस्‍क। GTA 6 ने लॉन्च होने के बाद से ही पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है और 44 साल पुराना बंगाली गाना 'आज शनिवार' एंथम सॉन्ग के तौर पर पॉपुलर हो गया है। रूपा बिस्वास का गाया यह डिस्को ट्रैक अब GTA 6 के वर्ल्डवाइड FM रेडियो स्टेशन पर जगह पाकर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना रहा है।

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) को रॉकस्टार गेम्स ने 19 नवंबर को लॉन्च किया था। इस गेम ने लॉन्च होने के बाद से ही पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है। लोगों में इसका क्रेज इतना है कि युवा कंपनी से छुट्टी लेकर इस गेम को खेल रहे हैं। सामने आई डिटेल्स के मुताबिक, भारत में इसके स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत 5,999 रुपये है।

अल्टीमेट एडिशन की कीमत 7,499 रुपये है। यह गेम PlayStation स्टोर, Microsoft स्टोर और रिटेल स्टोर पर भी उपलब्ध है। इस गेम के साथ एक गाना भी रिलीज़ हुआ है, जिसे लोग इसका एंथम सॉन्ग कह रहे हैं। यह गाना है 'आज शोनिबर' और इसे रूपा बिस्वास ने गाया है। कौन हैं रूपा बिस्वास? अब GTA 6 जैसे मशहूर गेम की प्लेलिस्ट में जगह मिलने से इस गाने को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी और नए सुनने वाले भी मिलेंगे। इसकी सिंगर रूपा बिस्वास की कहानी बताती है कि किसी भी आर्टिस्ट का काम भले ही समय के साथ भुला दिया जाए, लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि रूपा बिस्वास एक बंगाली सिंगर हैं और उनका जन्म 1955 में हुआ था। रूपा बिस्वास ने क्लासिकल म्यूज़िक में बड़ा नाम कमाया है। इसके अलावा उन्हें डिस्को जैज़ म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए एक अलग पहचान मिली।