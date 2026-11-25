एंटरटेनमेंट डेस्क। GTA 6 ने लॉन्च होने के बाद से ही पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है और 44 साल पुराना बंगाली गाना 'आज शनिवार' एंथम सॉन्ग के तौर पर पॉपुलर हो गया है। रूपा बिस्वास का गाया यह डिस्को ट्रैक अब GTA 6 के वर्ल्डवाइड FM रेडियो स्टेशन पर जगह पाकर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना रहा है।
ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) को रॉकस्टार गेम्स ने 19 नवंबर को लॉन्च किया था। इस गेम ने लॉन्च होने के बाद से ही पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है। लोगों में इसका क्रेज इतना है कि युवा कंपनी से छुट्टी लेकर इस गेम को खेल रहे हैं। सामने आई डिटेल्स के मुताबिक, भारत में इसके स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत 5,999 रुपये है।
अल्टीमेट एडिशन की कीमत 7,499 रुपये है। यह गेम PlayStation स्टोर, Microsoft स्टोर और रिटेल स्टोर पर भी उपलब्ध है। इस गेम के साथ एक गाना भी रिलीज़ हुआ है, जिसे लोग इसका एंथम सॉन्ग कह रहे हैं। यह गाना है 'आज शोनिबर' और इसे रूपा बिस्वास ने गाया है।
अब GTA 6 जैसे मशहूर गेम की प्लेलिस्ट में जगह मिलने से इस गाने को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी और नए सुनने वाले भी मिलेंगे। इसकी सिंगर रूपा बिस्वास की कहानी बताती है कि किसी भी आर्टिस्ट का काम भले ही समय के साथ भुला दिया जाए, लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि रूपा बिस्वास एक बंगाली सिंगर हैं और उनका जन्म 1955 में हुआ था। रूपा बिस्वास ने क्लासिकल म्यूज़िक में बड़ा नाम कमाया है। इसके अलावा उन्हें डिस्को जैज़ म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए एक अलग पहचान मिली।
1982 में रिलीज़ हुआ
GTA 6 के वर्ल्डवाइड FM रेडियो स्टेशन पर अलग-अलग देशों और म्यूज़िकल स्टाइल के गाने मिलेंगे। इसी प्लेलिस्ट में रूपा बिस्वास का बंगाली डिस्को ट्रैक 'आज शनिवार' भी शामिल है। यह गाना साल 1982 में रिलीज़ हुए एल्बम 'डिस्को जैज़' का हिस्सा है। आपको बता दें कि GTA सीरीज़ अपने रेडियो स्टेशनों के ज़रिए गेम की दुनिया में पुराने और नए म्यूज़िक को जगह देने के लिए जानी जाती है।
13 साल बाद लॉन्च हुआ यह गेम
13 साल के लंबे इंतज़ार के बाद GTA 6 रिलीज़ हो गया है। इस वीडियो गेम को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। GTA 6 में एक बंगाली गाना है जो 44 साल पुराना है। यह गाना गेम के एंथम सॉन्ग के तौर पर पॉपुलर हो रहा है। यह गाना एक बंगाली डिस्को ट्रैक है जिसे हाल ही में GTA 6 के वर्ल्डवाइड FM में शामिल किया गया है। हालाँकि, जब यह गाना सालों पहले आया था, तो इसे सेलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब GTA-6 के ज़रिए इसे एक अलग पहचान मिली है।