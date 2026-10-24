ब्रेक की घोषणा के एक दिन बाद अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर लौटे, कहा ‘अभी और आराम की ज़रूरत है’
कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड के दौरान, अमिताभ बच्चन ने बताया कि शो की शूटिंग के दौरान वह फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके बाएं घुटने में चोट लग गई और उन्हें खड़े होने में दिक्कत हो रही थी।
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 11:41:31 AM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 11:53:51 AM (IST)
अमिताभ बच्चन।
HighLights
- अमिताभ ने लिखा, “ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं।
- कुछ दिनों का ब्रेक लेने की सलाह दी गई है।
- इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ।”
एंटरटेनमेंट डेस्क। सोशल मीडिया से ब्रेक की घोषणा के ठीक एक दिन बाद बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन एक नए ब्लॉग पोस्ट के साथ लौटे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और आराम की ज़रूरत है। इस अनुभवी एक्टर ने X पर एक पोस्ट भी शेयर किया।
23 अक्टूबर को, अमिताभ अपने ब्लॉग पर लौटे, उन्होंने लिखा, “अभी और आराम की ज़रूरत है। उन्होंने X पर यह भी पोस्ट किया, “चलो चलते हैं।”
ये पोस्ट अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया से गायब रहने के लिए अपने फैंस से माफ़ी मांगने के बाद आए हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ दिन का ब्रेक लेने की सलाह दी गई थी।
X पर चार दिन की चुप्पी तोड़ते हुए, अमिताभ ने लिखा, “ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ; मुझे आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ दिनों का ब्रेक लेने की सलाह दी गई है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ।”
इस मैसेज का बड़े पैमाने पर यह मतलब निकाला गया कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं।
अमिताभ बच्चन, जो हाल ही में 84 साल के हुए हैं, इस महीने की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने बताया था कि कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी।
अमिताभ बच्चन को क्या हुआ?
- कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड के दौरान, अमिताभ बच्चन ने बताया कि शो की शूटिंग के दौरान वह फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके बाएं घुटने में चोट लग गई और उन्हें खड़े होने में दिक्कत हो रही थी।
- इस वजह से, उन्होंने सेट के बीच में खड़े होने के बजाय बैठकर अपना शुरुआती मोनोलॉग दिया। हालांकि, उन्होंने दर्शकों को भरोसा दिलाया कि चोट गंभीर नहीं है।
- अपनी उम्र के बावजूद, अमिताभ प्रोफेशनली एक्टिव हैं, कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं, पब्लिक इवेंट्स में जा रहे हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।
- उनकी फिल्मों की लाइनअप में नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD पार्ट 2 शामिल है, जिसमें वह अमर अश्वत्थामा का अपना रोल दोहरा रहे हैं।