ब्रेक की घोषणा के एक दिन बाद अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर लौटे, कहा ‘अभी और आराम की ज़रूरत है’

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सोशल मीडिया से ब्रेक की घोषणा के ठीक एक दिन बाद बॉलीवुड एक्‍टर अमिताभ बच्चन एक नए ब्लॉग पोस्ट के साथ लौटे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और आराम की ज़रूरत है। इस अनुभवी एक्टर ने X पर एक पोस्ट भी शेयर किया।

23 अक्टूबर को, अमिताभ अपने ब्लॉग पर लौटे, उन्होंने लिखा, “अभी और आराम की ज़रूरत है। उन्‍होंने X पर यह भी पोस्ट किया, “चलो चलते हैं।” ये पोस्ट अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया से गायब रहने के लिए अपने फैंस से माफ़ी मांगने के बाद आए हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ दिन का ब्रेक लेने की सलाह दी गई थी।

X पर चार दिन की चुप्पी तोड़ते हुए, अमिताभ ने लिखा, “ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ; मुझे आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ दिनों का ब्रेक लेने की सलाह दी गई है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ।” इस मैसेज का बड़े पैमाने पर यह मतलब निकाला गया कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन, जो हाल ही में 84 साल के हुए हैं, इस महीने की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने बताया था कि कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी।