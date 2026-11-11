एंटरटेनमेंट डेस्क। टेक बॉस को लेकर चल रहे विवाद के बीच, Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग के साथ अक्षय कुमार की 2024 की तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो गई है, सोशल मीडिया यूज़र्स मज़ाक कर रहे हैं कि पुरानी तस्वीर "ठीक से पुरानी नहीं हुई है"। अक्षय कुमार ने 24 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में Nvidia AI समिट में हुआंग से मिलने के बाद यह तस्वीर शेयर की थी।
फ़ोटो में अक्षय और हुआंग अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाकर मार्शल आर्ट का पोज़ देते हुए पोज़ दे रहे हैं। अक्षय ने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक इवेंट में मिलने के बावजूद दोनों ने मार्शल आर्ट के बारे में बात की थी।
अक्षय ने फोटो पर कैप्शन लिखा था, “सोचो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी से मिलें और मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करें!! आप कितने कमाल के आदमी हैं मिस्टर #JensenHuang. अब मुझे पता चला कि @nvidia इतनी बड़ी क्यों है। 😊👍🏻.”
हुआंग को लेकर हो रहे विवाद के बीच यह फोटो अब फिर से वायरल हो रही है। एक यूजर ने कमेंट किया, “यह ठीक नहीं लगा अक्षय।” दूसरों ने मजाक में कहा, “एल्गोरिदम ने सच में कहा, नवंबर 2026 में स्वागत है, अक्षय कुमार,” जबकि एक और ने हुआंग को “खिलाड़ियों का खिलाड़ी” कहा। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि अक्षय को उनकी कई बायोग्राफिकल फिल्मों को देखते हुए इस विवाद पर एक बायोपिक बनानी चाहिए।
Nvidia के चीफ एग्जीक्यूटिव जेन्सेन हुआंग जांच का सामना कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में उनका नाम एलिस हुआंग से जोड़ा गया है, जो एक चीनी बिजनेसवुमन हैं और सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल में पूर्व एग्जीक्यूटिव हैं। US इंटेलिजेंस अधिकारियों को शक है कि एलिस हुआंग को चीनी इंटेलिजेंस ने Nvidia के एडवांस्ड AI चिप्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और कंपनी की चीन को उन्हें बेचने की स्थिति पर असर डालने के लिए काम पर रखा था।
रिपोर्ट्स में यह भी आरोप लगाया गया है कि जेन्सेन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच रोमांटिक रिश्ता था। हुआंग ने हाल ही में Nvidia के कर्मचारियों के सामने माना कि उसने अपनी पत्नी लोरी के साथ धोखा किया है, और उसे और उनके बच्चों को चोट पहुँचाने के लिए माफ़ी माँगी है।
इन आरोपों से यह चिंता बढ़ गई है कि क्या यह रिश्ता Nvidia से सेंसिटिव जानकारी हासिल करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। कंपनी के बोर्ड ने उन रिपोर्टों की एक इंडिपेंडेंट जांच शुरू की है जिनमें कहा गया है कि हुआंग को किसी विदेशी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में टारगेट किया गया हो सकता है। Nvidia ने कहा है कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी या कंपनी के सीक्रेट्स से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था।
इन दावों का खंडन किया गया है। चीन ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने भी साफ़ किया है कि उसकी सरकार और अधिकारियों ने एलिस हुआंग की जांच नहीं की या जेन्सेन हुआंग के साथ उसके कथित लिंक के बारे में चिंता नहीं जताई। हालांकि, उसने कहा कि मेगास्पीड की जांच चल रही है।
इस बीच, सोशल मीडिया पर यह विवाद बढ़ गया है, जिसमें यूज़र्स कथित हनी-ट्रैप की साजिश और हुआंग के बेवफाई कबूल करने को मीम में बदल रहे हैं। कई पोस्ट में इसकी तुलना बॉलीवुड की जासूसी थ्रिलर जैसे एक था टाइगर से की गई है, जबकि दूसरों ने AI से बने वीडियो और फिल्म के सीन का इस्तेमाल करके स्थिति का मज़ाक उड़ाया है।