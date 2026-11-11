एंटरटेनमेंट डेस्‍क। टेक बॉस को लेकर चल रहे विवाद के बीच, Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग के साथ अक्षय कुमार की 2024 की तस्‍वीर ऑनलाइन वायरल हो गई है, सोशल मीडिया यूज़र्स मज़ाक कर रहे हैं कि पुरानी तस्‍वीर "ठीक से पुरानी नहीं हुई है"। अक्षय कुमार ने 24 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में Nvidia AI समिट में हुआंग से मिलने के बाद यह तस्‍वीर शेयर की थी।

फ़ोटो में अक्षय और हुआंग अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाकर मार्शल आर्ट का पोज़ देते हुए पोज़ दे रहे हैं। अक्षय ने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक इवेंट में मिलने के बावजूद दोनों ने मार्शल आर्ट के बारे में बात की थी।

अक्षय ने फोटो पर कैप्शन लिखा था, “सोचो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी से मिलें और मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करें!! आप कितने कमाल के आदमी हैं मिस्टर #JensenHuang. अब मुझे पता चला कि @nvidia इतनी बड़ी क्यों है। 😊👍🏻.” हुआंग को लेकर हो रहे विवाद के बीच यह फोटो अब फिर से वायरल हो रही है। एक यूजर ने कमेंट किया, “यह ठीक नहीं लगा अक्षय।” दूसरों ने मजाक में कहा, “एल्गोरिदम ने सच में कहा, नवंबर 2026 में स्वागत है, अक्षय कुमार,” जबकि एक और ने हुआंग को “खिलाड़ियों का खिलाड़ी” कहा। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि अक्षय को उनकी कई बायोग्राफिकल फिल्मों को देखते हुए इस विवाद पर एक बायोपिक बनानी चाहिए।