Zubeen Garg की मौत से सदमे में Aamir Khan, भावुक पोस्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट डेस्क। असम और बॉलीवुड में अपनी मधुर आवाज़ से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) अब हमारे बीच नहीं रहे।
19 सितंबर को उनके अचानक निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। गायक के इस निधन पर न सिर्फ उनके चाहने वाले बल्कि कई सेलेब्रिटीज़ ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की।
जुबीन गर्ग के निधन के एक हफ्ते बाद भी म्यूजिक इंडस्ट्री उनके जाने का सदमा झेल रही है। अनु मलिक से लेकर कंगना रनौत तक कई सितारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने जुबीन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
आमिर खान की टीम ने Aamir Khan Productions के पेज पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा गया- 'ज़ुबीन गर्ग के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। वह एक महान कलाकार थे, उनकी आवाज लाखों लोगों को छूती थी और उनका संगीत कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा।
कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा अद्वितीय रहेगा। हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। - टीम AKP'
जुबीन गर्ग की मौत अभी भी एक सवाल बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहना था, जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि जुबीन को डाइविंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा।
जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को हुआ और उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी में मंगलवार को संपन्न हुआ। इस दौरान उनके चाहने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ‘या अली’ जैसे हिट गानों से मशहूर जुबीन गर्ग के निधन से उनके परिवार, फैंस और इंडस्ट्री में गहरा शोक छा गया है।