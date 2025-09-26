Zubeen Garg की मौत से सदमे में Aamir Khan, भावुक पोस्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट डेस्क। असम और बॉलीवुड में अपनी मधुर आवाज़ से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) अब हमारे बीच नहीं रहे। 19 सितंबर को उनके अचानक निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। गायक के इस निधन पर न सिर्फ उनके चाहने वाले बल्कि कई सेलेब्रिटीज़ ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की। Aamir Khan ने जताया दुख जुबीन गर्ग के निधन के एक हफ्ते बाद भी म्यूजिक इंडस्ट्री उनके जाने का सदमा झेल रही है। अनु मलिक से लेकर कंगना रनौत तक कई सितारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने जुबीन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

आमिर खान ने दी श्रद्धांजलि आमिर खान की टीम ने Aamir Khan Productions के पेज पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा गया- 'ज़ुबीन गर्ग के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। वह एक महान कलाकार थे, उनकी आवाज लाखों लोगों को छूती थी और उनका संगीत कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा।