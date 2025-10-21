किसी को बिना बताए क्यों हुआ Govardhan Asrani का अंतिम संस्कार? पत्नी ने पूरी की अंतिम इच्छा

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी (Asrani) का दीवाली के दिन निधन हो गया। 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह दुखद घटना 20 अक्टूबर 2025 की शाम 3:30 से 4 बजे के बीच मुंबई के अस्पताल में हुई।

अस्पताल में चल रहा था इलाज बताया गया कि असरानी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और फेफड़ों में पानी भरने के कारण उनका इलाज चल रहा था। हालांकि उनकी तबीयत बीते 15-20 दिनों से लगातार बिगड़ रही थी। अंततः जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

अंतिम संस्कार जल्दी क्यों किया? असरानी के निधन की खबर जब सामने आई, तब तक उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था, जिससे कई लोग हैरान रह गए। लोगों के मन में यह सवाल उठा कि निधन की खबर इतनी देर से क्यों सामने आई और अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया गया? ये थी असरानी की अंतिम इच्छा इसका जवाब खुद असरानी ने अपनी अंतिम इच्छा में दे दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी पत्नी से साफ कहा था कि जब भी उनका निधन हो, उसका कोई दिखावा न किया जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि अंतिम संस्कार सिर्फ परिवार के बीच शांति से किया जाए।