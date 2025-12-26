अक्षय कुमार की Welcome To The Jungle का टीजर रिलीज, भारी-भरकम कास्ट देख फैंस का चकराया भेजा

एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्षय कुमार की चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘वेलकम’ की तीसरी किस्त ‘वेलकम टू द जंगल’ का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अब क्रिसमस के खास मौके पर अक्षय कुमार ने खुद इसका टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर के साथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यह फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

टीजर में अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आ रहे हैं। एक तरफ वह जवान अवतार में दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ उनका बूढ़ा लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में सभी कलाकार हाथों में बंदूक लिए, एक्शन और कॉमेडी के जबरदस्त कॉम्बिनेशन में नजर आते हैं।

टीजर में रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, आफताब शिवदसानी और राजपाल यादव जैसे कई बड़े सितारे नजर आते हैं। इतनी बड़ी स्टारकास्ट देखकर फैंस भी चौंक गए हैं।

अक्षय कुमार ने लिखा खास मैसेज

टीजर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, 'वेलकम टू द जंगल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। हम 2026 में सिनेमाघरों में आ रहे हैं। मैं आज तक इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहा। शूटिंग फाइनली पूरी हो चुकी है, वेल डन गैंग।'

उन्होंने आगे लिखा कि इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार और तकनीकी टीम ने जमकर मेहनत की है और पूरी टीम दर्शकों को यह खास तोहफा देने के लिए बेहद उत्साहित है।

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के मजेदार कमेंट्स आने लगे।

एक यूजर ने लिखा, 'कोई और एक्टर बचा है क्या?'

दूसरे ने कहा, 'उदय भाई और मजनू भाई की कमी खलेगी।'

वहीं एक अन्य फैन ने लिखा, 'ये तो अक्षय कुमार का जबरदस्त कमबैक लग रहा है।'

गौरतलब है कि ‘वेलकम टू द जंगल’, सुपरहिट फिल्म ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। अब देखना होगा कि यह मल्टीस्टारर कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को कितना हंसाने और एंटरटेन करने में कामयाब होती है।