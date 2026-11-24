एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सलमान खान की आगामी फिल्‍म 'प्रेम की शादी' में अभी और समय लग सकता है। कई फैंस के लिए, सलमान खान हमेशा प्रेम ही रहेंगे, वो प्यारा किरदार जिसने उन्हें सूरज बड़जात्या की फैमिली ड्रामा फिल्मों से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। 'मैंने प्यार किया' से लेकर 'हम आपके हैं कौन' तक, एक्टर और फिल्ममेकर ने दर्शकों को याद रखने लायक कई फिल्में दी हैं। अब, फैंस उन्हें 'प्रेम की शादी' में एक बार फिर साथ काम करते देखने का इंतजार कर रहे हैं।

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, सूरज बड़जात्या ने फिल्म पर एक अपडेट शेयर किया और कहा कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा। "अभी थोड़ा सा वक़्त और है, क्योंकि थोड़ा और मुझे कुछ चीजें पॉलिश करनी हैं।" फिल्ममेकर ने बताया कि वह प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले अभी भी कुछ चीजों पर काम करना चाहते हैं।

सूरज बड़जात्या ने पहली बार 2022 में मुंबई में ऊंचाई की स्क्रीनिंग के दौरान सलमान खान के साथ फिर से काम करने के अपने प्लान के बारे में बात की थी। उन्होंने कन्फर्म किया कि वे एक और फिल्म साथ में प्लान कर रहे हैं और यह भी बताया कि उन्होंने प्रेम की शादी टाइटल रजिस्टर कराया है। सलमान ने बाद में फिल्म का नाम अनाउंस किया। उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि वह प्रेम के रूप में वापस आएंगे और आने वाली फिल्म में कैरेक्टर की शादी होगी। सलमान और सूरज ने पहली बार 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया में साथ काम किया था। इस रोमांटिक ड्रामा में भाग्यश्री भी थीं और इसने सलमान को एक लीडिंग स्टार के तौर पर स्थापित करने में मदद की। दोनों ने 1994 में हम आपके हैं कौन और 1999 में हम साथ साथ हैं बनाईं। उनकी आखिरी फिल्म साथ में प्रेम रतन धन पायो थी, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी।