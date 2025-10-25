एंटरटेनमेंट डेस्क। 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे टीवी शो में काम करके अपनी पहचान बनाने वाले दिग्गज एक्टर सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। फैंस सदमे में डूबे हुए हैं और उनका सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं। इस बीच एक्टर की आखिरी पोस्ट सामने आ गई है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

सतीश शाह ने निधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में था। दरअसल, 21 अक्टूबर को शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी थी और अपनी पोस्ट में सतीश शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने 'सैंडविच' फिल्म के सेट से यह फोटो पोस्ट की, जिसमें उनके साथ गोविंदा भी नजर आ रहे हैं।

Happy B’day dearest Shammi ji. You are always around for me. pic.twitter.com/MHRinPl6ul — satish shah🇮🇳 (@sats45) October 24, 2025

किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे सतीश शाह

बता दें कि उनके मैनेजर ने पुष्टि की कि अभिनेता किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। एक्टर का अंतिम संस्कार अब रविवार को मुंबई में किया जाएगा। चार दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में सतीश शाह फिल्मों और टेलीविजन दोनों में अपनी यादगार भूमिकाओं के जरिए घर-घर में मशहूर हो गए। 1983 में आई कॉमेडी फिल्म 'जाने भी दो यारो' में अपने अभिनय के लिए उन्हें एक खास पहचान मिली।

अशोक पंडित ने वीडियो किया शेयर

उनको लेकर फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, जी हां, सतीश शाह नहीं रहे। वो मेरे अच्छे मित्र थे। किडनी फेलियर के चलते उनका निधन हो गया है। अचानक उन्हें दर्द होने लगा और उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें दादर शिवाजी पार्क के हिंदुजा अस्पताल के जाया गया।'