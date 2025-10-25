मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतीश शाह की आखिरी पोस्‍ट सोशल मीडिया पर हो रही वायरल, दुनिया को अलविदा कहने से पहले यह लिखा था

    Satish Shah Death: जाने-माने अभिनेता सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन से फैंस सदमे में डूबे हुए हैं और उनका सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं। इस बीच एक्टर की आखिरी पोस्ट सामने आ गई है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 06:00:21 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 06:19:54 PM (IST)
    सतीश शाह की आखिरी पोस्‍ट सोशल मीडिया पर हो रही वायरल, दुनिया को अलविदा कहने से पहले यह लिखा था
    सतीश शाह ने दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर के लिए किया था आखिरी पोस्ट

    HighLights

    1. दिग्गज एक्टर सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया
    2. किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे सतीश शाह
    3. दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर के लिए किया था आखिरी पोस्ट

    एंटरटेनमेंट डेस्क। 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे टीवी शो में काम करके अपनी पहचान बनाने वाले दिग्गज एक्टर सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। फैंस सदमे में डूबे हुए हैं और उनका सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं। इस बीच एक्टर की आखिरी पोस्ट सामने आ गई है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

    दिग्गज एक्टर का आखिरी पोस्ट

    सतीश शाह ने निधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में था। दरअसल, 21 अक्टूबर को शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी थी और अपनी पोस्ट में सतीश शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने 'सैंडविच' फिल्म के सेट से यह फोटो पोस्ट की, जिसमें उनके साथ गोविंदा भी नजर आ रहे हैं।


    किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे सतीश शाह

    बता दें कि उनके मैनेजर ने पुष्टि की कि अभिनेता किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। एक्टर का अंतिम संस्कार अब रविवार को मुंबई में किया जाएगा। चार दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में सतीश शाह फिल्मों और टेलीविजन दोनों में अपनी यादगार भूमिकाओं के जरिए घर-घर में मशहूर हो गए। 1983 में आई कॉमेडी फिल्म 'जाने भी दो यारो' में अपने अभिनय के लिए उन्हें एक खास पहचान मिली।

    अशोक पंडित ने वीडियो किया शेयर

    उनको लेकर फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, जी हां, सतीश शाह नहीं रहे। वो मेरे अच्छे मित्र थे। किडनी फेलियर के चलते उनका निधन हो गया है। अचानक उन्हें दर्द होने लगा और उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें दादर शिवाजी पार्क के हिंदुजा अस्पताल के जाया गया।'

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.