'आज काला दिन है... ' नेपाल में मचे बवाल पर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट कर लिखी ये बात

एंटरटेनमेंट डेस्क। अभिनेत्री मनीषा कोइराला (Actress Manisha Koirala) नेपाल में हालिया हिंसा और आगजनी की घटनाओं से गहराई से आहत हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करते हुए उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
मनीषा ने खून से सना जूता शेयर कर लिखा - 'आज नेपाल के लिए काला दिन है, जब भ्रष्टाचार और न्याय के लिए उठी जनता की आवाज का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है।'
नेपाल में हजारों युवा, खासकर जेनरेशन Z, सोशल मीडिया पर बैन और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स (पूर्व ट्विटर) सहित 26 गैर-पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। इस फैसले से नाराज लोगों ने काठमांडू और अन्य शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू कर दिए।
सोमवार को स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब सुरक्षा बलों ने कई जिलों में प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक, अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के बाहर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए नारे लगाए और गुस्से में प्रवेश द्वार में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और अंत में असली गोलियों का इस्तेमाल किया।
नेपाल सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत टेक कंपनियों को लोकल स्तर पर रजिस्ट्रेशन करने, कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने और संपर्क बिंदु स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।
इंटरनेट धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक बताई जा रही है। इसी तरह की चिंताओं के चलते जुलाई में टेलीग्राम पर भी बैन लगाया गया था।
मनीषा कोइराला के पोस्ट ने नेपाली युवाओं के आंदोलन को और आवाज दी है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जनता की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों को सुना जाए।