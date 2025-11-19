मेरी खबरें
    एक्‍स्‍ट्रेस नयनतारा को बर्थडे गिफ्ट में मिली ₹10 करोड़ की लग्‍जरी कार, 4 सेकंड में टच कर जाएगी 100 की स्‍पीड

    फिल्म अभिनेत्री नयनतारा का 41वां जन्मदिन इस वर्ष बेहद खास रहा। उनके पति और फिल्म निर्माता विग्नेश शिवन ने उन्हें लगभग 10 करोड़ रुपये की रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे गिफ्ट की। इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की भारत में हाल ही में लॉन्चिंग हुई थी और यह अपनी शानदार रेंज, उच्च पावर व प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं इस खार कार के की क्या-क्या खासियत हैं-

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 09:04:41 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 09:35:52 PM (IST)
    अभनेत्री नयनतारा को गिफ्ट में मिली रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे कार। (फोटो- सोशल मीडिया)

    लाइफस्टाइल डेस्क: सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नयनतारा (Nayanthara Birthday) के 41वें जन्मदिन को उनके पति और फिल्म निर्माता विग्नेश शिवन ने बेहद खास बना दिया। विग्नेश समय-समय पर अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते रहते हैं। इस बार भी नयनतारा के पति ने अपनी भव्य पसंद का परिचय दिया। 18 नवंबर को नयनतारा को उनके जन्मदिन पर एक बेहद शानदार और कीमती रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे (Rolls Royce Black Badge Spectre) कार गिफ्ट में मिली। इस लग्जरी कार की शुरुआती कीमत 10 करोड़ रुपये है।

    विग्नेश शिवन और नयनतारा ने 2022 में शादी रचाई थी और दोनों के जुड़वां बेटे उयिर और उलग हैं। जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर साझा तस्वीरों में उनके दोनों बच्चे भी नजर आए, जो कार के हुड पर बैठे कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए पोज दे रहे थे। इससे पहले भी विग्नेश अपनी पत्नी को महंगे उपहार दे चुके हैं। नयनतारा को उनके 39वें जन्मदिन पर भी उन्होंने लगभग तीन करोड़ रुपये की मेबैक कार भेंट की थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी।


    भारत में इसी साल लॉन्च हुई ये लग्जरी कार

    अब बात करते हैं इस शानदार रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे की, जिसे इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था। यह कार रोल्स-रॉयस के बेहतरीन इलेक्ट्रिक मॉडल्स में से एक है और इसे कंपनी के स्टैंडर्ड मॉडल जितना ही शक्तिशाली 102 kWh बैटरी पैक मिलता है। हालांकि, ब्लैक बैज एडिशन की खासियत इसकी बढ़ी हुई पॉवर है। इस वैरिएंट में आउटपुट को बढ़ाकर 659 hp और 1,075 Nm टॉर्क कर दिया गया है, जो इसकी मजबूत पकड़ और तेज गति का अंदाज़ा देता है।

    रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे की खासियत

    इस शानदार कार में 23-इंच के फाइव-स्पोक फोर्ज्ड व्हील्स लगे हैं, जो इसकी प्रीमियम लुक को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे का नया ‘इनफिनिटी मोड’ इसे अतिरिक्त 82 हॉर्सपावर और 175 NM टॉर्क प्रदान करता है। यही वजह है कि यह लक्जरी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है।

    एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 493 से 530 किलोमीटर के बीच रहती है, जो लंबी यात्रा के लिए इसे और ज्यादा उपयोगी बनाती है। कार में रोल्स-रॉयस की क्लासिक पहचान 'स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी' भी प्रमुख रूप से नजर आती है, जिसे पॉलिश्ड ब्लैक फिनिश वाली पैंथियन ग्रिल घेरती है।

    44,000 से ज्यादा कलर उपलब्ध

    लॉन्चिंग के दौरान इस मॉडल को नए वेपर वॉयलेट रंग में पेश किया गया था, लेकिन कंपनी ग्राहकों को 44,000 से अधिक रंग विकल्प उपलब्ध कराती है। यह पर्सनलाइजेशन रोल्स-रॉयस की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है।

    कार का एक और अनोखा फीचर है इसका ‘स्टारलिट’ केबिन, जिसे "इल्युमिनेटेड फेसिया" नाम दिया गया है। इस केबिन में 5,500 छोटे-छोटे तारों की रोशनी जैसी संरचना शामिल है, जो अंदर बैठने वाले को एक अनोखा और शानदार अनुभव प्रदान करती है।

    हर रोल्स-रॉयस की तरह, ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे को भी ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार अनगिनत कस्टमाइजेशन विकल्पों के साथ अनुकूलित कर सकते हैं। यही वजह है कि नयनतारा को दिया गया यह उपहार न सिर्फ बेहद महंगा है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के अनुरूप अत्यंत प्रीमियम और अनूठा भी है।

