लाइफस्टाइल डेस्क: सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नयनतारा (Nayanthara Birthday) के 41वें जन्मदिन को उनके पति और फिल्म निर्माता विग्नेश शिवन ने बेहद खास बना दिया। विग्नेश समय-समय पर अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते रहते हैं। इस बार भी नयनतारा के पति ने अपनी भव्य पसंद का परिचय दिया। 18 नवंबर को नयनतारा को उनके जन्मदिन पर एक बेहद शानदार और कीमती रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे (Rolls Royce Black Badge Spectre) कार गिफ्ट में मिली। इस लग्जरी कार की शुरुआती कीमत 10 करोड़ रुपये है।

भारत में इसी साल लॉन्च हुई ये लग्जरी कार अब बात करते हैं इस शानदार रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे की, जिसे इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था। यह कार रोल्स-रॉयस के बेहतरीन इलेक्ट्रिक मॉडल्स में से एक है और इसे कंपनी के स्टैंडर्ड मॉडल जितना ही शक्तिशाली 102 kWh बैटरी पैक मिलता है। हालांकि, ब्लैक बैज एडिशन की खासियत इसकी बढ़ी हुई पॉवर है। इस वैरिएंट में आउटपुट को बढ़ाकर 659 hp और 1,075 Nm टॉर्क कर दिया गया है, जो इसकी मजबूत पकड़ और तेज गति का अंदाज़ा देता है। रोल्स-रॉयस ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे की खासियत इस शानदार कार में 23-इंच के फाइव-स्पोक फोर्ज्ड व्हील्स लगे हैं, जो इसकी प्रीमियम लुक को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे का नया ‘इनफिनिटी मोड’ इसे अतिरिक्त 82 हॉर्सपावर और 175 NM टॉर्क प्रदान करता है। यही वजह है कि यह लक्जरी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है।