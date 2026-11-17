एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन सोमवार देर रात अपनी बेटी, एक्ट्रेस राशा टंडन और बेटे के साथ उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची।

रवीना शयन आरती में शामिल हुईं और नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की पूजा की। दर्शन के बाद, उन्होंने कहा, "बाबा महाकाल ने मुझे बुलाया है, तो मैं कैसे नहीं आ सकती?"

उन्होंने कहा कि यह उनका आशीर्वाद था कि वह फ्लाइट से यात्रा करने के बावजूद आरती के लिए समय पर मंदिर पहुंच गईं।

मंदिर की शयन आरती के दौरान माहौल की तारीफ़ करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा कि आरती शुरू होने पर डमरू और बड़े ढोल की आवाज़ पूरे माहौल को बदल देती है। उन्होंने आगे कहा कि पूजा के दौरान भक्तों के चेहरों पर खुशी और आनंद झलकता है।