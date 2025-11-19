11 साल से एक्टिंग से दूर, फिर भी 300 करोड़ की मालकिन हैं Rekha; बिना फिल्मों के भी कर रहीं इतनी तगड़ी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की चमक आज भी वैसी ही है जैसी दशकों पहले थी। 71 साल की उम्र में भी उनका ग्लैमर, स्टाइल और स्क्रीन प्रेज़ेंस लोगों को हैरान कर देती है। बीते 11 सालों से रेखा बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन अब उनकी वापसी की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं।
हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने संकेत दिए कि रेखा अभी भी एक्टिंग छोड़ने वाली नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि कोई ऐसा किरदार और स्क्रिप्ट मिलती है, जो रेखा की प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, तो वह जरूर काम करना चाहेंगी। मनीष ने साफ कहा - 'सही स्क्रिप्ट और रोल मिला तो रेखा जी ज़रूर उसका हिस्सा होंगी।'
रेखा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और 1970 में ‘सावन भादों’ उनकी पहली बड़ी हिट साबित हुई। लगभग 200 फिल्मों में काम करने के बाद रेखा एक ऐसी अभिनेत्री बनीं जिनकी अभिनय क्षमता और खूबसूरती की मिसाल दी जाती है।
उनकी आखिरी मुख्य फिल्म सुपर नानी (2014) रही, इसके बाद वह 2018 में ‘यमला पगला दीवाना फिर से’ में एक छोटी भूमिका में दिखीं। इसके बाद से वह फिल्मों से लगभग गायब रही हैं।
फिल्मों से दूर रहने के बावजूद रेखा की संपत्ति करोड़ों में है। वह ब्रांड एंडोर्समेंट और पब्लिक अपीयरेंस के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं। 2012 में वह राज्यसभा सांसद भी रहीं और इस दौरान उन्हें सालाना लगभग 12 लाख रुपये का भत्ता मिला। इसके अलावा, 100 करोड़ का आलीशान बंगला और लग्जरी कारों का कलेक्शन भी है।
रेखा का जीवनशैली भी बेहद आलीशान है। उनके पास मुंबई के बांद्रा, बैंडस्टैंड में 100 करोड़ रुपये मूल्य का शानदार बंगला है। उनके कलेक्शन में ऑडी A8, मर्सिडीज-बेंज S-क्लास, रोल्स-रॉयस घोस्ट और BMW 7 सीरीज जैसी कई लक्जरी कारें शामिल हैं।
रेखा के पास महंगी कांजीवरम साड़ियाँ और कीमती ज्वैलरी का भी बड़ा कलेक्शन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग 332 करोड़ रुपये आंकी गई है।
फिल्मों से लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद उनकी कमाई, संपत्ति और लोकप्रियता साबित करती है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की सबसे अमीर और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं।