    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 01:40:35 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 01:43:09 PM (IST)
    Ad Guru पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन समेत पहुंची कई बड़ी हस्तियां, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
    अंतिम संस्कार में पहुंचे अमिताभ-अभिषेक।

    HighLights

    1. पीयूष पांडे का मुंबई में अंतिम संस्कार किया।
    2. अमिताभ-अभिषेक ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि।
    3. विज्ञापन जगत के लिजेंड की अंतिम विदाई।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे (Piyush Pandey) का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन समेत कई बड़ी हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचीं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दोनों पिता-पुत्र नम आंखों से हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करते नजर आ रहे हैं।

    संक्रमण से जूझ रहे थे पीयूष पांडे

    23 अक्टूबर को 70 वर्ष की आयु में पीयूष पांडे का निधन हुआ था। हालांकि, उनके निधन के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह किसी संक्रमण से पीड़ित थे।

    बॉलीवुड और विज्ञापन जगत में शोक की लहर

    पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से लेकर विज्ञापन जगत तक के कई लोग शामिल हुए। फिल्म निर्माता आर बाल्की और उनकी भतीजी, अभिनेत्री-लेखिका इशिता अरुण भी भावुक नजर आईं। परिवार, दोस्तों और सहयोगियों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।


    बिग बी ने ब्लॉग पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

    अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर पीयूष पांडे को याद करते हुए लिखा - एक रचनात्मक प्रतिभा... एक सच्चे दोस्त और मार्गदर्शक... हमें छोड़कर चले गए। शब्द नहीं हैं... पीयूष पांडे की रचनाएं उनकी असीम रचनात्मकता की शाश्वत याद बनकर रहेंगी। स्तब्ध, निशब्द!

    विज्ञापन जगत के लिजेंड

    पीयूष पांडे ने 27 साल की उम्र में विज्ञापन क्षेत्र में कदम रखा था। उन्होंने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ मिलकर रेडियो जिंगल्स से शुरुआत की और 1982 में Ogilvy से जुड़ गए। 1994 में वह कंपनी के बोर्ड सदस्य बने और भारतीय विज्ञापन जगत को नई पहचान दी।

    उनके बनाए कई मशहूर विज्ञापन -

    • अबकी बार मोदी सरकार

    • फेविकोल का जोड़

    • कैडबरी डेयरी मिल्क के पॉपुलर कैंपेन ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई।

    • उन्होंने मशहूर देशभक्ति गीत ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ भी लिखा और गाया था।

    सम्मान और उपलब्धियां

    पीयूष पांडे को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा, 2024 में उन्हें LIA Legend Award से भी नवाजा गया।

    उनकी रचनात्मकता और सरल स्वभाव ने उन्हें भारतीय विज्ञापन जगत का 'चिरस्थायी चेहरा' बना दिया और आज भी उनकी बनाई आवाजें और अभियान लोगों के दिलों में गूंजते हैं।

