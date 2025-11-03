आदित्य नारायण ने रायपुर में अपनी सिंगिंग से मचाया धूम, कहा- पिता के संघर्ष से सीखा; सफलता समय मांगती है

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: मशहूर गायक, अभिनेता और एंकर आदित्य नारायण ने रजत महोत्सव के दूसरे दिन अपनी परफॉर्मेंस में कार्यक्रम में धूम मचा दी। इस दौरान आदित्य नारायण ने मीडिया से बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती। होस्टिंग हो या एक्टिंग, टीवी हो या सिंगिंग, मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को खुश रखना और मनोरंजन देना है।

उन्होंने कहा, “असली खुशी तब मिलती है जब सामने वाला मुस्कुरा दे। मैं हर काम में इमोशन डालने की कोशिश करता हूं।” आदित्य का कहना है कि वे खुद को सबसे पहले म्यूजिशियन मानते हैं। उनका कहना है, मुझे संगीत से बेहद लगाव है। गाना मेरे लिए सुकून है। मैं अलग-अलग टैलेंट को पेश करता हूं। कभी एक्टिंग, कभी सिंगिंग, कभी एंकरिंग सब कुछ दिल से करता हूं।