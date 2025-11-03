आदित्य नारायण ने रायपुर में अपनी सिंगिंग से मचाया धूम, कहा- पिता के संघर्ष से सीखा; सफलता समय मांगती है

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: मशहूर गायक, अभिनेता और एंकर आदित्य नारायण ने रजत महोत्सव के दूसरे दिन अपनी परफॉर्मेंस में कार्यक्रम में धूम मचा दी। इस दौरान आदित्य नारायण ने मीडिया से बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती। होस्टिंग हो या एक्टिंग, टीवी हो या सिंगिंग, मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को खुश रखना और मनोरंजन देना है।
उन्होंने कहा, “असली खुशी तब मिलती है जब सामने वाला मुस्कुरा दे। मैं हर काम में इमोशन डालने की कोशिश करता हूं।” आदित्य का कहना है कि वे खुद को सबसे पहले म्यूजिशियन मानते हैं। उनका कहना है, मुझे संगीत से बेहद लगाव है। गाना मेरे लिए सुकून है। मैं अलग-अलग टैलेंट को पेश करता हूं। कभी एक्टिंग, कभी सिंगिंग, कभी एंकरिंग सब कुछ दिल से करता हूं।
आदित्य कहते हैं पिता उदित नारायण के संघर्ष से उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला। “पापा छोटे से गांव से आए थे। 1988 में उन्होंने पहला हिट दिया था। उनका संघर्ष देखकर मैंने जाना कि सफलता आसान नहीं होती। उनके कारण मेरा रास्ता थोड़ा आसान जरूर हुआ, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जब आप सफल कलाकार के परिवार से होते हैं तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा होती हैं। मैंने इसे चुनौती की तरह लिया है।
आदित्य ने साफ कहा कि उन्होंने कभी खुद को परफेक्ट नहीं माना। 20 साल के करियर में दो गलतियां हुई होंगी, पर वो बहुत छोटी बात है। इंसान से गलती होती है, लेकिन एक गलती हर किसी को माफ करनी चाहिए। हां, बार-बार वही गलती दोहराना ठीक नहीं।”
सिंगिंग में आज के युवाओं की सोच पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “आज की जनरेशन फोन में ज्यादा समय बिताती है। मैं चाहता हूं कि युवा असली जिंदगी में लौटें, बाहर निकलें, घूमे-फिरे, कल्चर को समझें। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की संस्कृति बहुत समृद्ध है। कलाकार को अनुभव से सीखना चाहिए, तभी वह बेहतर बन सकता है।”
आदित्य ने कहा कि सफलता समय मांगती है। “मैं अभी 35 साल का हूं। सचिन तेंदुलकर भी एक मैच में सचिन नहीं बने। कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। किशोर कुमार मेरे आदर्श हैं, वे गायक और अभिनेता दोनों रूपों में शानदार थे। दो प्रोफेशन में सफल होना आसान नहीं, लेकिन यही असली चुनौती है।”
आदित्य ने बताया कि वे जल्द ही छत्तीसगढ़ में शूट करेंगे। मैं अगले एक साल में छत्तीसगढ़ में म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करूंगा। यहां का कल्चर और लोग मुझे बहुत पसंद हैं।