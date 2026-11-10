एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रणवीर सिंह का असर हम्ज़ा अली मजारी के रूप में सिल्वर स्क्रीन से परे देखने मिलना जारी है। दरअसल, रणवीर का यह आईकॉनिक किरदार इस साल के दिवाली सेलिब्रेशन का एक खास हिस्सा बनकर सामने आया है। मुंबई में हर तरफ त्योहार का जश्न मनाते हुए लोगों को देखा जा सकता है, ऐसे में एक चीज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वह है एक्टर की पटाखों के बॉक्स पर छपी तस्वीर, धुरंधर: द रेवेनेज के आइकॉनिक डायलॉग के साथ।

पटाखा शॉप ने पटाखा हाउस नाम के ब्रांड पर छपी रणवीर के हम्ज़ा अली मजारी के रूप में तस्वीर के साथ डायलॉग "अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो... तो मैं धमाका शुरू करूं" को भी देखा जा सकता है। इस क्रिएटिव तरीके ने पटाखे की दुकान को इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक का जश्न मनाने का पल बना दिया। इस तरह से क्रिएटिविटी को दिवाली के जोश के साथ हम्ज़ा के लार्जर दे लाइफ़ परसौना का मेल कहना गलत नहीं होगा।