‘तेरा यार हूं मैं’ के बाद फिर साथ आए अरिजीत सिंह, रोचक कोहली, कुमार और लव रंजन, ‘पहला प्यार दूसरी बार’ के लिए बनाया ‘पुराने दिन’!

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। फ्रेंडशिप एंथम चार्टबस्टर 'तेरा यार हूं मैं' के कई साल बाद भी लिस्नर्स के दिलों में बसा हुआ है। यह गाना न सिर्फ लाखों व्यूज और स्ट्रीम हासिल कर रहा है, बल्कि आज भी सभी के पसंदीदा गानों में से एक है। ऐसे इस गाने को आकार देने वाली अरिजीत सिंह, रोचक कोहली, कुमार और लव रंजन की टीम एक बार फिर फिल्म पहला प्यार दूसरी बार के पुराने दिन गाने के लिए साथ आई है।

जहां तेरा यार हूं मैं गाना खुद में फ्रेंडशिप में मजबूत बंधन को लिए हुए है, वहीं पुराने दिन दर्शकों को दोस्ती से जुड़े यादों के खूबसूरत पल में लेकर जाता है। इस नए गाने में जवानी के प्यार का एहसास, छिपकर क्लासरूम में एक दूसरे को देखना, बिना बोले दिल की बात समझना, और हर दिन अपने क्रश को देखने की एक्साइटमेंट महसूस करना मौजूद है।

इस गाने को रोचक कोहली ने कंपोज किया है, जबकि अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज से सजाया है। कुमार द्वारा लिखे गए गाने ‘पुराने दिन’ में अपने कोमल और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक है, जो नए प्यार की मासूमियत और गर्माहट को पेश करता है। इस गाने के जरिए छह लीड किरदारों तुषार छिब्बर, सरगुन कौर लूथरा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्या, स्पर्श वालिया और अलीशा चोपड़ा की कहानी में एक भावनात्मक परत जुड़ता है। गाने में सभी किरदार दोस्ती से लेकर, फीलिंग्स और अपनी लव स्टोरी की शुरुआती दौर से गुजरते हुए नजर आते हैं।