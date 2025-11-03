शूटिंग की भागदौड़ के बाद शनाया कपूर का सिंपल बर्थडे प्लान

बॉलीवुड की उभरती स्टार शनाया कपूर इस साल अपना बर्थडे पूरे सुकून से मना रही हैं। आने वाली फिल्मों की टाइट शूट शेड्यूल के बाद अब उन्होंने ठान लिया है कि इस बार कोई शोर-शराबा नहीं—बस अपनों के साथ थोड़ा वक्त, थोड़ी हंसी-मजाक और बहुत सारा प्यार।

शनाया मुस्कुराते हुए कहती हैं, “मुझे अपने बर्थडे पर ओवर-द-टॉप जाना पसंद नहीं है। बस फैमिली और दोस्तों के साथ एक अच्छा डिनर, कुछ हंसी-मजाक और अच्छा खाना—मेरे लिए वही सबसे परफेक्ट सेलिब्रेशन है।”

लगातार शूटिंग्स के बाद उनका ये शांत जश्न उनके असली स्वभाव को ही दर्शाता है—स्टाइलिश, फिर भी सादगी से भरा। इस बार दिन रहेगा सिर्फ अपनों के नाम—गरमजोशी, हंसी और यादगार लम्हों से भरा।

वर्क फ्रंट पर शनाया के लिए आने वाले दिन बेहद रोमांचक हैं। आंखों की गुस्ताखियां से डेब्यू करने के बाद, वो जल्द तू या मैं और जेसी में नजर आएंगी। इसके बाद एक बड़े फ्रैंचाइज़ की सीरीज़ में भी उनका नाम चर्चा में है। हर प्रोजेक्ट के साथ शनाया एक नई परत खोल रही हैं—एक ऐसी टैलेंट जो बॉलीवुड की अगली चमकती पहचान बनने को तैयार है।