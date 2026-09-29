एंटरटेनमेंट डेस्‍क। तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई एक्टर अल्लू सिरीश ने अब अपने इलाके में देर रात 2 बजे तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाने वालों के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक्टर ने अपनी X टाइमलाइन पर पुलिस का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि यह मामला कई दिनों से चल रहा है।

अल्लू सिरीश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वह सैकपेट के अपर्णा वन के रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से विनोबा नगर के हनुमान मंदिर में बहुत ज़्यादा आवाज़ में गाने बज रहे हैं। एक्टर ने बताया कि उन्होंने इस मामले में फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है।

अल्लू सिरीश ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि पुलिस ने उनसे 25 सितंबर तक इंतज़ार करने को कहा, क्योंकि उस समय गणेश उत्सव चल रहा था। लेकिन उत्सव खत्म होने के बाद भी हालात नहीं बदले। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह 2-3 बजे तक तेज़ म्यूज़िक बजाया जाता है। एक्टर ने यह भी दावा किया कि न सिर्फ़ उन्हें, बल्कि इस घर के कई बुज़ुर्गों, बच्चों और काम करने वाले लोगों को इतनी ऊंची बिल्डिंग में म्यूज़िक बजाने से दिक्कत हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अपनी पोस्ट में, अल्लू सिरीश ने पुलिस से इसे गंभीरता से देखने और ज़रूरी कार्रवाई करने की अपील की। ​​उन्होंने अपनी शिकायत के सपोर्ट में एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें एक्टर ने दावा किया कि तेज़ म्यूज़िक बजाए जाने के सबूत हैं। उन्होंने लिखा, "आदरणीय @hydcitypolice. मैं अपर्णा वन, शेखपेट का रहने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से विनोभा नगर के हनुमान मंदिर में रात 2/3 बजे तक तय डेसिबल से ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक बज रहा है। मैंने फिल्म नगर PS में शिकायत की है।" उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने हमें 25 सितंबर तक इंतज़ार करने को कहा क्योंकि गणेश जन्मोत्सव है। त्योहार खत्म हो गया है लेकिन तेज़ म्यूज़िक बंद नहीं हो रहा है। हमारी सोसायटी के कई बड़े, बच्चे और काम करने वाले लोग इससे परेशान हैं और उन्होंने पहले भी कई शिकायतें की हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।" Respected @hydcitypolice . I'm a resident of Aparna One, Shaikpet. For the last few days the Hanuman temple at Vinobha Nagar is playing loud music, beyond allowed decibels till night 2/3am. I complained the Film Nagar PS. They asked us to bear till 25th Sept as its Ganesh… pic.twitter.com/ggJp4U4hdU — Allu Sirish (@AlluSirish) September 27, 2026 हैदराबाद सिटी पुलिस ने रिएक्‍ट किया

अल्लू सिरीश की पोस्ट सामने आने के बाद, हैदराबाद सिटी पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया। पुलिस ने कहा कि मामले को ज़रूरी कार्रवाई के लिए फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने एक्टर के पोस्ट पर अपनी एक पोस्ट से जवाब दिया। इसमें लिखा था, "सर, यह मामला ज़रूरी एक्शन के लिए @SHOFilmnagar के साथ शेयर कर दिया गया है।" यूजर्स ने किया सपोर्ट एक और नेटिज़न्स ने लिखा, "भगवान के नाम पर तेज़ म्यूज़िक वगैरह बजाना और लोगों को परेशान करना सच में गलत है। भगवान भी इसे पसंद नहीं करेंगे। अच्छा काम किया सिरिश।" एक तीसरे ने लिखा, "बिल्कुल सभी धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर हटा देने चाहिए, यह न्यूसेंस है!! सूरज डूबने से पहले कभी-कभी कम आवाज़ में ठीक है, लेकिन लाउडस्पीकर बिल्कुल नहीं। @AlluSirish @hydcitypolice उम्मीद है आप सिर्फ़ इस पर ही नहीं, बल्कि सभी मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों पर भी एक्शन लेंगे।" कौन हैं अल्‍लू सिरीश वह साउथ के सबसे असरदार प्रोड्यूसर में से एक अल्लू अरविंद के छोटे बेटे और एक्टर अल्लू अर्जुन के भाई हैं। उन्होंने 2013 में फ़िल्म 'गौरवम' से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने श्रीरस्तु शुभमस्तु, ओक्का क्षणम और ABCD: अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी जैसी फिल्मों में काम किया।