एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सन नियो के शो 'दिव्य प्रेम: प्यार और रहस्य की कहानी' में मीशा का किरदार निभा रहीं अभिनेत्री अंबिका वाणी का सपना है कि उन्हें पर्दे पर 'बाहुबली' की देवसेना जैसा दमदार किरदार निभाने का मौका मिले। अंबिका को ऐसे किरदार पसंद हैं, जिनमें एक रानी जैसी शालीनता और एक योद्धा जैसा साहस हो।

अंबिका वाणी का मानना है कि देवसेना का किरदार इन दोनों खूबियों का बेहतरीन मेल है। देवसेना न सिर्फ अपनी खूबसूरती और शालीनता से सभी को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनका निडर अंदाज़ और मुश्किल हालात में भी डटकर खड़े रहने का जज़्बा उन्हें खास बनाता है। अंबिका भी भविष्य में ऐसा ही किरदार निभाना चाहती हैं, जिसमें पारंपरिक अंदाज़ के साथ एक्शन, भावनाएँ और मजबूत सोच देखने को मिले।