50 की उम्र में Ameesha Patel का इस हॉलीवुड स्टार पर आया दिल, वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने कहो ना प्यार है से रातों-रात स्टारडम हासिल किया। इसके बाद उन्हें कई शादी के प्रस्ताव मिले, लेकिन अब तक उन्होंने विवाह नहीं किया है। 50 साल की उम्र में भी अमीषा अपनी निजी जिंदगी और बिंदास अंदाज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिल की बात सबके सामने रखी। टॉम क्रूज़ पर क्रश, वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार अमीषा ने बताया कि उनसे आधी उम्र के पुरुष भी उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन उनका दिल हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज़ पर आया है। रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने खुलासा किया कि टॉम हमेशा से उनके सेलिब्रिटी क्रश रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह टॉम क्रूज़ के लिए अपने उसूल तक बदल सकती हैं।

अमीषा ने हंसते हुए कहा, 'अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं टॉम क्रूज़ के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हूं, तो मेरा जवाब होगा-हां। बचपन से ही मेरे पेंसिल बॉक्स और फाइलों पर उनकी तस्वीरें होती थीं और मेरे कमरे में सिर्फ उनका पोस्टर लगा रहता था।'