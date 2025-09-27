मेरी खबरें
    50 की उम्र में Ameesha Patel का इस हॉलीवुड स्टार पर आया दिल, वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार एक्ट्रेस

    अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में अपने दिल की बात सबके सामने रखी। उन्होंने बताया कि उनका एक्टिंग करियर जितना चर्चा में रहता है, उससे कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रहती है। अमीषा ने अपने क्रश के बारे में बात करते हुए इस हॉलीवुड सुपरस्टार का नाम लिया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 11:10:46 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 11:11:53 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने कहो ना प्यार है से रातों-रात स्टारडम हासिल किया। इसके बाद उन्हें कई शादी के प्रस्ताव मिले, लेकिन अब तक उन्होंने विवाह नहीं किया है।

    50 साल की उम्र में भी अमीषा अपनी निजी जिंदगी और बिंदास अंदाज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिल की बात सबके सामने रखी।

    टॉम क्रूज़ पर क्रश, वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार

    अमीषा ने बताया कि उनसे आधी उम्र के पुरुष भी उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन उनका दिल हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज़ पर आया है। रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने खुलासा किया कि टॉम हमेशा से उनके सेलिब्रिटी क्रश रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह टॉम क्रूज़ के लिए अपने उसूल तक बदल सकती हैं।

    अमीषा ने हंसते हुए कहा, 'अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं टॉम क्रूज़ के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हूं, तो मेरा जवाब होगा-हां। बचपन से ही मेरे पेंसिल बॉक्स और फाइलों पर उनकी तस्वीरें होती थीं और मेरे कमरे में सिर्फ उनका पोस्टर लगा रहता था।'

    शादी को लेकर अमीषा की राय

    अमीषा ने यह भी साफ किया कि वह अब शादी के लिए तैयार हैं और अपने लिए योग्य साथी ढूंढ रही हैं। उन्होंने कहा, 'जहां चाह होती है, वहां राह निकल ही आती है। जो इंसान मुझे हर हाल में ढूंढ लेगा और मौके पर चौका मार लेगा, वही मेरा जीवनसाथी होगा।'

    उन्होंने आगे बताया कि संपन्न परिवारों से आज भी उन्हें प्रस्ताव मिलते रहते हैं, जिनमें उनकी आधी उम्र के पुरुष भी शामिल होते हैं। लेकिन उनके लिए उम्र से ज्यादा मानसिक परिपक्वता (maturity) जरूरी है। अमीषा का कहना है कि उन्होंने कई उम्रदराज पुरुषों को देखा है, जिनकी समझ और आईक्यू बहुत कम है।

