    Amitabh Bachchan Birthday: फिटनेस सीक्रेट से लेकर रेखा संग कैमिस्ट्री तक, जानिए बिग बी की लाइफ के अनसुने किस्से

    Amitabh Bachchan turns 83: अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 2025 को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह अपनी एनर्जी और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं, जो दशकों से हिंदी सिनेमा और टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर बरकरार है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 08:39:00 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 09:20:38 AM (IST)
    HighLights

    1. बिग बी की लाइफ के अनसुने किस्से।
    2. रेखा-अमिताभ की टाइमलेस केमिस्ट्री।
    3. राष्ट्रीय सम्मान और अनगिनत पुरस्कार।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज (11 अक्टूबर) अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर दशक में उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है।

    चाहे ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का सेट हो या फिल्म का सेट, अमिताभ आज भी उसी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, जैसे किसी नए अभिनेता की शुरुआत हो।

    60 की उम्र के बाद शुरू हुई असली पारी

    naidunia_image

    2000 के दशक में अमिताभ की दूसरी पारी शुरू हुई, जिसने उन्हें 'एंग्री यंग मैन' से 'वाइज ओल्ड मैन' बना दिया। मोहब्बतें, अक्स, बागबान, ब्लैक, देव, सरकार, चीनी कम, पिंक, पीकू जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नए रूप में दर्शकों के सामने पेश किया। इन फिल्मों में उन्होंने बताया कि उम्र इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है।

    अमिताभ बच्चन के किरदार

    naidunia_image

    ब्लैक में जिद्दी शिक्षक, पा में दुर्लभ बीमारी से जूझता बच्चा, पीकू में बातूनी पिता, पिंक में मौन वकील - हर किरदार ने यह साबित किया कि अमिताभ सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक संस्था हैं।

    राष्ट्रीय सम्मान और अनगिनत पुरस्कार

    naidunia_image

    अमिताभ बच्चन को ब्लैक (2005), पा (2009) और पीकू (2016) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 2001 में उन्हें अक्स और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। उनकी अदाकारी की खासियत यही रही कि हर फिल्म में वे खुद को दोहराते नहीं, बल्कि नई ऊंचाई पर ले जाते हैं।


    Rekha-Amitabh Bachchan की टाइमलेस केमिस्ट्री

    naidunia_image

    महानायक अमिताभ बच्चन आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे चमकदार सितारों में से एक हैं। उनका करियर जितना शानदार रहा, उतनी ही चर्चित रही उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी रेखा के साथ। 70 और 80 के दशक में दोनों ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिन्हें आज भी दर्शक उतने ही उत्साह से देखते हैं जितना उस दौर में देखा करते थे।

    Rekha-Amitabh की जोड़ी बनी रोमांस की मिसाल

    naidunia_image

    अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। दोनों के बीच की नैचुरल केमिस्ट्री ने फिल्मों को न सिर्फ हिट बनाया, बल्कि दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। इनकी जोड़ी को लेकर उस दौर में जितनी बातें हुईं, उतनी शायद ही किसी और जोड़ी के बारे में हुई हों।

    'दो अंजाने' से शुरू हुआ साथ

    naidunia_image

    साल 1976 में आई फिल्म दो अंजाने से रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थी। इस फिल्म में दोनों की परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। इसी फिल्म से दर्शकों ने उनकी जोड़ी को पसंद करना शुरू किया।

    'खून पसीना', 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'सुहाग' ने मचाया धमाल

    naidunia_image

    1977 में रिलीज हुई खून पसीना में दोनों के बीच का तालमेल देखने लायक था। इसके बाद मुकद्दर का सिकंदर (1978) आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म के गाने सलाम-ए-इश्क मेरी जान और ओ साथी रे आज भी सुपरहिट हैं। इसके अलावा सुहाग और राम बलराम जैसी फिल्मों में भी दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा।

    'सिलसिला' बनी सबसे चर्चित फिल्म

    naidunia_image

    रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी की सबसे चर्चित फिल्म रही सिलसिला (1981)। इस फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया बच्चन के बीच का लव ट्रायंगल दर्शकों के दिलों को छू गया। फिल्म के गाने रंग बरसे और देखा एक ख्वाब आज भी होली और रोमांटिक प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा हैं। इस फिल्म ने उनके रिश्ते को लेकर वास्तविक जीवन में भी कई चर्चाओं को जन्म दिया।

    दोनों की जोड़ी क्यों रही खास

    naidunia_image

    अमिताभ और रेखा की जोड़ी सिर्फ इसलिए खास नहीं थी कि उन्होंने हिट फिल्में दीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दोनों ने हर किरदार को बेहद संजीदगी से निभाया। चाहे रोमांस हो या इमोशनल सीन - दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ने हर फ्रेम को जीवंत बना दिया।

    आज भी दर्शक करते हैं याद

    naidunia_image

    भले ही दोनों अब साथ फिल्मों में नजर नहीं आते, लेकिन उनका जादू आज भी बरकरार है। जब भी कोई क्लासिक फिल्म चैनल पर मुकद्दर का सिकंदर या सिलसिला चलती है, दर्शक आज भी टीवी के सामने ठहर जाते हैं।

    naidunia_image

    अमिताभ बच्चन आज 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आई है। वहीं, रेखा अब भी अपनी खूबसूरती और गरिमा से सबका दिल जीत लेती हैं। दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी सिनेमा के सुनहरे इतिहास में हमेशा अमर रहेगी।

    रेखा-अमिताभ की यादगार फिल्में

    • दो अंजाने (1976)

    • अलाप (1977)

    • खून पसीना (1977)

    • गंगा की सौगंध (1978)

    • मुखद्दर का सिकंदर (1978)

    • मिस्टर नटवरलाल (1979)

    • सिलसिला (1981)

    83 की उम्र में बिग बी का फिटनेस मंत्र

    naidunia_image

    अमिताभ बच्चन की फिटनेस के पीछे उनका माइंडसेट और अनुशासन है। उनकी वेलनेस ट्रेनर वृंदा मेहता के अनुसार, अगर अमिताभ बच्चन अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी वर्कआउट के लिए समय निकाल सकते हैं, तो आम लोग क्यों नहीं। अमिताभ हमेशा कहते हैं - फिट रहना एक लाइफस्टाइल है, कोई सीजनल टारगेट नहीं।

    उनकी फिटनेस रूटीन में शामिल हैं -

    naidunia_image

    • प्राणायाम और ब्रीदवर्क एक्सरसाइज

    • हल्के योगासन और स्ट्रेचिंग

    • डेली वॉक और मेडिटेशन

    बिग बी का डाइट प्लान

    naidunia_image

    • अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि उनकी सुबह की शुरुआत तुलसी के पत्तों से होती है।

    • इसके बाद प्रोटीन शेक, बादाम, दलिया या नारियल पानी।

    • साथ ही आंवला जूस और खजूर भी उनके डेली डाइट में शामिल है।

    • वह सिंपल और नेचुरल फूड पर भरोसा करते हैं और अधिक तेल-मसाले से परहेज करते हैं।

    83 की उम्र में भी एक्टिव आइकन

    naidunia_image

    अमिताभ बच्चन हर रविवार अपने घर जलसा के बाहर फैंस से मिलने की साल 1982 से शरू हुई परंपरा आज भी निभाते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं - ईश्वर को भी पता है अमिताभ की अहमियत।

