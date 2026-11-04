अमिताभ बच्चन की दीवाली पार्टी में लगी आग: उस रात शाहरुख खान ने कैसे बचाई थी मैनेजर की जान?

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड की दिवाली पार्टियां अपनी चमक-धमक, सितारों के जमावड़े और शानदार सजावट के लिए जानी जाती हैं। लेकिन साल 2019 में अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ में हुई दिवाली पार्टी उस वक्त एक ऐसे हादसे की वजह से चर्चा में आ गई, जिसने कुछ मिनटों के लिए जश्न का माहौल दहशत में बदल दिया। पार्टी में मौजूद ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर अर्चना सदानंद के लहंगे में अचानक आग लग गई। उस वक्त वहां मौजूद शाहरुख खान ने बिना देर किए उन्हें बचाने की कोशिश की। इस दौरान अभिनेता को भी मामूली चोटें आईं।

यह घटना 27 अक्टूबर 2019 की रात की है। पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। देर रात तक जश्न चल रहा था, लेकिन करीब तीन बजे एक ऐसा हादसा हुआ, जिसकी खबर अगले दिन पूरे देश में फैल गई।

दीये से लहंगे में लगी आग, कुछ ही पलों में मच गई अफरा-तफरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्चना सदानंद अपनी बेटी के साथ बच्चन परिवार के घर के आंगन में थीं। इसी दौरान उनका लहंगा पास में रखे जलते हुए दीये के संपर्क में आ गया। देखते ही देखते कपड़ों में आग फैलने लगी। वहां मौजूद लोग अचानक हुए इस हादसे से घबरा गए। अर्चना के लहंगे में लगी आग बुझाने के लिए शाहरुख खान तुरंत आगे आए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी जैकेट से आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान शाहरुख को भी मामूली जलने की चोटें आईं। अर्चना को इस हादसे में करीब 15 प्रतिशत तक जलने की चोटें आई थीं। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हुआ। उस समय आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उनकी हालत स्थिर थी।