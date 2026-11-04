अमिताभ बच्चन की दीवाली पार्टी में लगी आग: उस रात शाहरुख खान ने कैसे बचाई थी मैनेजर की जान?

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड की दिवाली पार्टियां अपनी चमक-धमक, सितारों के जमावड़े और शानदार सजावट के लिए जानी जाती हैं। लेकिन साल 2019 में अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ में हुई दिवाली पार्टी उस वक्त एक ऐसे हादसे की वजह से चर्चा में आ गई, जिसने कुछ मिनटों के लिए जश्न का माहौल दहशत में बदल दिया। पार्टी में मौजूद ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर अर्चना सदानंद के लहंगे में अचानक आग लग गई। उस वक्त वहां मौजूद शाहरुख खान ने बिना देर किए उन्हें बचाने की कोशिश की। इस दौरान अभिनेता को भी मामूली चोटें आईं।
यह घटना 27 अक्टूबर 2019 की रात की है। पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। देर रात तक जश्न चल रहा था, लेकिन करीब तीन बजे एक ऐसा हादसा हुआ, जिसकी खबर अगले दिन पूरे देश में फैल गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्चना सदानंद अपनी बेटी के साथ बच्चन परिवार के घर के आंगन में थीं। इसी दौरान उनका लहंगा पास में रखे जलते हुए दीये के संपर्क में आ गया। देखते ही देखते कपड़ों में आग फैलने लगी। वहां मौजूद लोग अचानक हुए इस हादसे से घबरा गए।
अर्चना के लहंगे में लगी आग बुझाने के लिए शाहरुख खान तुरंत आगे आए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी जैकेट से आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान शाहरुख को भी मामूली जलने की चोटें आईं।
अर्चना को इस हादसे में करीब 15 प्रतिशत तक जलने की चोटें आई थीं। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हुआ। उस समय आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उनकी हालत स्थिर थी।
इस घटना के सामने आने के बाद शाहरुख खान की बहादुरी की खूब तारीफ हुई। फिल्ममेकर फराह खान ने भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए लिखा था, ‘मोहब्बत मैन टू द रेस्क्यू’। सलमान खान ने भी शाहरुख की फिल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ का एक वीडियो शेयर कर उनके इस कदम की सराहना की थी।
हालांकि, घटना को लेकर बाद में एक दूसरा पहलू भी सामने आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अर्चना को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पार्टी में मौजूद एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया कि ऐश्वर्या ने जलते हुए कपड़े को अर्चना के शरीर से अलग करने की कोशिश की थी, जिससे आग के फैलाव को कम करने में मदद मिली।
ऐश्वर्या की भाभी कुनिका सदानंद ने भी एक बयान में कहा था कि शाहरुख ने आग बुझाने में मदद की, लेकिन ऐश्वर्या ने भी तुरंत कार्रवाई की थी। इस तरह सामने आई अलग-अलग रिपोर्ट्स से साफ हुआ कि उस मुश्किल घड़ी में कई लोगों ने अर्चना की मदद की थी।
आमतौर पर बॉलीवुड की दिवाली पार्टियों की चर्चा महंगे कपड़ों, सितारों की मौजूदगी और फिल्मी गॉसिप को लेकर होती है। लेकिन 2019 की यह घटना इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसने जश्न के बीच इंसानियत और सूझबूझ की अहमियत दिखा दी।