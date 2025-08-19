मेरी खबरें
    बढ़ती उम्र से जूझ रहे Amitabh Bachchan, पैंट पहनने तक में होती है परेशानी, डॉक्टर ने दी ये सलाह

    अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि 83वें साल में प्रवेश करने के साथ उन्हें दैनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है। उन्होंने योग और श्वास व्यायाम के महत्व पर जोर दिया। बिग बी ने स्वीकार किया कि उनकी दिनचर्या दवाइयों और एक्सरसाइज से तय होती है जिसमें मोबिलिटी व्यायाम शामिल है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 04:48:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 10:48:51 AM (IST)
    HighLights

    1. Amitabh Bachchan उम्र के 83वें पड़ाव पर हैं।
    2. अमिताभ बच्चन सेहत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।
    3. कुछ साधारण से काम भी मुश्किल साबित हो रहे हैं।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन उम्र के 83वें पड़ाव पर हैं और इन दिनों वह अपनी सेहत और दिनचर्या को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में अपने ब्लॉग के जरिए उन्होंने बढ़ती उम्र से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया।

    बिग बी ने बताया कि अब उनके लिए कुछ साधारण से काम भी मुश्किल साबित हो रहे हैं, यहां तक कि पैंट पहनने जैसी छोटी आदतें भी।

    फैंस से शेयर किया अनुभव

    अमिताभ बच्चन हर रविवार अपने घर के बाहर फैंस से मुलाकात करते हैं और इसके बाद ब्लॉग व सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हैं। इसी कड़ी में उनका हालिया ब्लॉग वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने खुलकर लिखा कि अब उम्र के असर को नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं रहा।

    शरीर अपना संतुलन खोने लगा - Big-B

    अपने अनुभव शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, 'शरीर धीरे-धीरे अपना संतुलन खोने लगा है और इसे संभालने के लिए मेहनत जरूरी हो गई है।' उन्होंने बताया कि अब उनकी दिनचर्या दवाइयों और नियमित एक्सरसाइज पर निर्भर है। वह रोजाना जिम में मोबिलिटी एक्सरसाइज और योग करते हैं ताकि चलने-फिरने में कोई दिक्कत न हो।

    ब्रेक लेने से मिली राहत

    अमिताभ ने स्वीकार किया कि पहले उन्हें लगता था पुरानी आदतें आसानी से फिर से शुरू हो सकती हैं, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया है कि एक दिन का ब्रेक भी शरीर पर लंबे समय तक असर डालता है।

    डॉक्टर ने दी खास सलाह

    बिग बी ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि अब उनके लिए रोजमर्रा के छोटे काम भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने लिखा - 'पहले जो काम बेहद आसानी से हो जाते थे, अब उन्हें करने के लिए भी दिमाग और सावधानी बरतनी पड़ती है।'

    डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि पैंट बैठकर पहनें। खड़े होकर ऐसा करने पर संतुलन बिगड़ सकता है और गिरने का खतरा रहता है। अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शुरुआत में उन्हें यह सलाह हास्यास्पद लगी, लेकिन अब लगता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही थे।

