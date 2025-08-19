बढ़ती उम्र से जूझ रहे Amitabh Bachchan, पैंट पहनने तक में होती है परेशानी, डॉक्टर ने दी ये सलाह

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन उम्र के 83वें पड़ाव पर हैं और इन दिनों वह अपनी सेहत और दिनचर्या को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में अपने ब्लॉग के जरिए उन्होंने बढ़ती उम्र से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया।

बिग बी ने बताया कि अब उनके लिए कुछ साधारण से काम भी मुश्किल साबित हो रहे हैं, यहां तक कि पैंट पहनने जैसी छोटी आदतें भी। फैंस से शेयर किया अनुभव अमिताभ बच्चन हर रविवार अपने घर के बाहर फैंस से मुलाकात करते हैं और इसके बाद ब्लॉग व सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हैं। इसी कड़ी में उनका हालिया ब्लॉग वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने खुलकर लिखा कि अब उम्र के असर को नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं रहा।

शरीर अपना संतुलन खोने लगा - Big-B अपने अनुभव शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, 'शरीर धीरे-धीरे अपना संतुलन खोने लगा है और इसे संभालने के लिए मेहनत जरूरी हो गई है।' उन्होंने बताया कि अब उनकी दिनचर्या दवाइयों और नियमित एक्सरसाइज पर निर्भर है। वह रोजाना जिम में मोबिलिटी एक्सरसाइज और योग करते हैं ताकि चलने-फिरने में कोई दिक्कत न हो। ब्रेक लेने से मिली राहत अमिताभ ने स्वीकार किया कि पहले उन्हें लगता था पुरानी आदतें आसानी से फिर से शुरू हो सकती हैं, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया है कि एक दिन का ब्रेक भी शरीर पर लंबे समय तक असर डालता है। डॉक्टर ने दी खास सलाह बिग बी ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि अब उनके लिए रोजमर्रा के छोटे काम भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने लिखा - 'पहले जो काम बेहद आसानी से हो जाते थे, अब उन्हें करने के लिए भी दिमाग और सावधानी बरतनी पड़ती है।'