‘अभिषेक बच्चन ने बढ़िया खेला... ' शोएब अख्तर पर अमिताभ बच्चन ने कसा तंज, पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली

एंटरटेनमेंट डेस्क। एशिया कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया की इस जीत पर जहां फैंस झूम उठे, वहीं बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर जश्न मनाया।

इस बीच, महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी जीत का जश्न मनाते हुए ऐसा पोस्ट किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। दरअसल, इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर पर मजेदार तंज कस दिया। शोएब अख्तर की जुबान फिसलने पर किया ट्रोल दरअसल, हाल ही में एक शो के दौरान शोएब अख्तर ने भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम लेने की बजाय गलती से अभिषेक बच्चन कह दिया था। उस वक्त अभिषेक बच्चन ने भी मजे लेते हुए उन्हें ट्रोल किया था। अब इस पूरे मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन भी कूद पड़े और भारत की जीत के बहाने शोएब को मजेदार ढंग से ट्रोल कर दिया।