‘अभिषेक बच्चन ने बढ़िया खेला... ' शोएब अख्तर पर अमिताभ बच्चन ने कसा तंज, पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली

एंटरटेनमेंट डेस्क। एशिया कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया की इस जीत पर जहां फैंस झूम उठे, वहीं बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर जश्न मनाया।
इस बीच, महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी जीत का जश्न मनाते हुए ऐसा पोस्ट किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। दरअसल, इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर पर मजेदार तंज कस दिया।
दरअसल, हाल ही में एक शो के दौरान शोएब अख्तर ने भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम लेने की बजाय गलती से अभिषेक बच्चन कह दिया था। उस वक्त अभिषेक बच्चन ने भी मजे लेते हुए उन्हें ट्रोल किया था। अब इस पूरे मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन भी कूद पड़े और भारत की जीत के बहाने शोएब को मजेदार ढंग से ट्रोल कर दिया।
अमिताभ बच्चन ने भारत की जीत के तुरंत बाद एक्स (Twitter) पर लिखा - 'जीत गए। ‘अभिषेक बच्चन’ ने बढ़िया खेला। उधर जुबान लड़खड़ाई और इधर बिना बैटिंग-बॉलिंग-फील्डिंग किए लड़खड़ा दिया दुश्मन को। बोलती बंद। जय हिंद, जय भारत, जय मां दुर्गा।'
उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने भी खूब मजे लिए।
बता दें, शोएब अख्तर की गलती पर अभिषेक बच्चन ने भी रिएक्ट करते हुए लिखा था - 'सर, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, मत सोचिए कि मैं यह मैनेज कर पाऊंगा। क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं।' उनका यह मजाकिया जवाब भी फैंस को खूब पसंद आया था। अब पिता अमिताभ बच्चन के ट्वीट ने ट्रोलिंग का तड़का और बढ़ा दिया है।