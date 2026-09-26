एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्ट्रेस अंजलि आनंद हाल ही में धमाल 4 में नज़र आईं थीं। उन्होंने करण जौहर की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में एक्टिंग करने के बाद बहुत पहचान बनाई थी। अब उन्होंने बताया है कि वह हाल ही में काम से बाहर हैं। अपने लेटेस्ट व्लॉग में फिल्ममेकर-कोरियोग्राफर फराह खान और उनके कुक दिलीप मुंबई में अंजलि के घर गए, जहां वह अपनी मां के साथ रहती हैं।
फराह खान ने अंजलि से उनके डेब्यू में ही करण जौहर की फिल्म में काम करने का मौका मिलने के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया, “2020 में मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रही थी। मैंने एक्टिंग छोड़कर विदेश जाने के बारे में भी सोचा था। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन में मेरे पैसे खत्म हो गए क्योंकि मैं उस समय अकेले किराए पर रह रही थी।”
उन्होंने आगे याद किया, “मैंने अपनी सेविंग्स खर्च कर दीं। मुझे याद है कि मेरे दोस्त मुझे गोवा ले गए थे, तभी मुझे शानू (कास्टिंग डायरेक्टर, शानू शर्मा) का फ़ोन आया। जब भी मैं उनसे मिलती थी, तो वह मुझसे कहती थीं ‘जब तुम वज़न कम कर लोगी, तो हम कुछ करेंगे’। उन्होंने मुझे बताया कि करण जौहर ने मेरी पिक्चर देखी और उन्हें एक रोल के लिए यह पसंद आई। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी थे, लेकिन वह एक एक्टर को कास्ट करना चाहते थे।”
फिर, वे अंजलि आनंद के लग्ज़री बैग कलेक्शन को दिखाने के लिए आगे बढ़े। एक काले YSL टोट बैग की ओर इशारा करते हुए, फराह खान ने कहा, “यह मेरा ड्रीम बैग था, लेकिन YSL बैग खरीदना बहुत महंगा था।”
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अंजलि के बैग कलेक्शन में एक एक्सक्लूसिव लग्ज़री बिर्किन टोट बैग भी था, जिसे वह खोल नहीं पाई। जब फराह ने बैग की अनबॉक्सिंग की, तो उन्होंने कहा, “अगर हम अपनी दो कारें बेच दें, तो हमें यह बैग मिल सकता है।” फराह ने तुरंत उन्हें एक सुझाव दिया, “यह बैग बेच दो और एक बड़ा घर खरीद लो। तुम ऐसा कर सकती हो।” उन्होंने अपनी अलमारी दिखाई जिसमें दूसरे लग्ज़री और लोकल हैंडबैग कलेक्शन भरे हुए थे। “मुझे बैग का बहुत शौक है। मैं हर जगह से बैग लाती हूँ।”
बाद में व्लॉग में, उन्होंने किचन में साथ में कोरियन चिकन राइस नूडल्स बनाए। जब फराह ने अंजलि की हाइट और लुक्स की तारीफ़ की, तो उन्होंने जवाब दिया, “लेकिन, कोई मुझे कास्ट नहीं कर रहा है। मेरी खूबसूरती बेकार जा रही है।” फराह ने उनसे कहा, “उसे काम दो, हमारी लड़की ने अभी-अभी एक सुपरहिट फिल्म दी है। इस एपिसोड के बाद तुम्हें काम मिल जाएगा।”