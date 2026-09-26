एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्‍ट्रेस अंजलि आनंद हाल ही में धमाल 4 में नज़र आईं थीं। उन्‍होंने करण जौहर की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में एक्टिंग करने के बाद बहुत पहचान बनाई थी। अब उन्होंने बताया है कि वह हाल ही में काम से बाहर हैं। अपने लेटेस्ट व्लॉग में फिल्ममेकर-कोरियोग्राफर फराह खान और उनके कुक दिलीप मुंबई में अंजलि के घर गए, जहां वह अपनी मां के साथ रहती हैं।

फराह खान ने अंजलि से उनके डेब्यू में ही करण जौहर की फिल्म में काम करने का मौका मिलने के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया, “2020 में मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रही थी। मैंने एक्टिंग छोड़कर विदेश जाने के बारे में भी सोचा था। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन में मेरे पैसे खत्म हो गए क्योंकि मैं उस समय अकेले किराए पर रह रही थी।”