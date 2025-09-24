'तन्वी द ग्रेट' अनुपम खेर की दिल को छू लेने वाली पारिवारिक फिल्म, 26 सितंबर को होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। अभिनेता-निर्देशक अनुपम खेर की बहुचर्चित निर्देशित फिल्म, 'तन्वी द ग्रेट, २६ सितंबर, २०२५ को सिनेमाघरों में वापसी के लिए तैयार है। साहस, समावेशिता और परिवार का एक मार्मिक लेकिन आनंदमय उत्सव, यह फिल्म एक दुर्लभ मनोरंजन के रूप में लौट रही है जिसका आनंद सभी पीढ़ियों के दर्शक एक साथ उठा सकते हैं।

अपनी पहली रिलीज़ पर, फिल्म ने पूरे देश में लोगों के दिलों को छुआ और इसे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और राज्य के मुख्यमंत्रियों सहित राष्ट्रीय नेताओं के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए शीर्ष तीन दावेदारों में से एक के रूप में सम्मानित, 'तन्वी द ग्रेट' ने अपनी अनूठी कहानी और शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत सम्मान अर्जित किया।

इसके मूल में तन्वी रैना की प्रेरक यात्रा है, जो एक जीवंत ऑटिज्म से पीड़ित युवा लड़की है, जिसे अपने दिवंगत फौजी पिता के सियाचिन ग्लेशियर पर झंडे को सलाम करने के अधूरे सपने का पता चलता है। इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह एक जीवन बदलने वाले मिशन पर निकल पड़ती है जो हंसी, मासूमियत और लचीलेपन का मिश्रण है। 'तन्वी द ग्रेट' को एक पारिवारिक फिल्म के रूप में इसकी सार्वभौमिक अपील से अलग पहचान मिलती है। इसमें एक देशभक्ति की आत्मा है, लेकिन इसे गर्मजोशी, हास्य और आशा के साथ प्रस्तुत किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे, माता-पिता और दादा-दादी सभी इसे एक साथ देख सकें और प्रेरित होकर बाहर निकलें।