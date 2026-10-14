समुद्र मंथन से प्रेरित इस शो की पहली झलक में अलौकिक शक्तियों, रोमांचक ड्रामा औरविजुअल इफेक्ट्स की भरमार

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। स्टार प्लस का आगामी शो अप्सरा दर्शकों को एक ऐसी भव्य दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है, जहाँ प्राचीन पौराणिक कथाओं के साथ अमृत को पाने की एक रोमांचक जंग देखने को मिलेगी।

समुद्र मंथन से प्रेरित इस शो की पहली झलक में अलौकिक शक्तियों, रोमांचक ड्रामा और शानदार विजुअल इफेक्ट्स की झलक देखने को मिलती है।

शो को और भी भव्य बनाने के लिए असली लोकेशन्स पर शूटिंग की गई है। इस शानदार दुनिया को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था, क्योंकि शो के पहले एपिसोड की शूटिंग में ही करीब छह दिन लग गए।

अनुष्का मर्चंडे के लिए इस सफर की शुरुआत मुंबई के मशहूर बांद्रा फोर्ट से हुई, जहाँ लोगों की भीड़ और तेज धूप के बीच शूटिंग करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा।

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अपने शूटिंग के अनुभव के बारे में बात करते हुए अनुष्का ने बताया, "हमने अभी-अभी स्टार प्लस के अप्सरा की शूटिंग शुरू की है और अभी से इस शो को लेकर बात करने के लिए बहुत कुछ है।