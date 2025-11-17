रजनीकांत की मेगा सिक्वल जेलर 2 का हिस्सा बनीं अपेक्षा पोरवाल, साउथ फिल्मों में करेंगी धमाकेदार डेब्यू

ऊभरती हुई स्टार अपेक्षा पोरवाल, जिन्होंने अंडेखी, हनीमून फ़ोटोग्राफ़र और अंतरराष्ट्रीय हिट स्लेव मार्केट में अपने दमदार और अलग-अलग तरह के किरदारों से लोगों को प्रभावित किया, अब सुपरस्टार रजनीकांत की बहु-प्रतीक्षित फिल्म जेलर 2 में एक अहम भूमिका निभाने जा रही हैं।
पहली जेलर, जिसे सन पिक्चर्स ने बनाया था और नेल्सन दिलीपकुमार ने निर्देशित किया था, ने दुनिया भर में छह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर तहलका मचा दिया था। ऐसे में सिक्वल की चर्चा पूरे पैन-इंडिया फिल्म सर्किट में जोरों पर है।
इसी फिल्म के साथ अपेक्षा साउथ सिनेमा में अपना पहला कदम रख रही हैं और अपने करियर का एक बोल्ड नया अध्याय खोल रही हैं। इंडियन और ग्लोबल दोनों स्क्रीन पर अपनी गहरी और सूक्ष्म परफ़ॉर्मेंस से अलग पहचान बना चुकीं अपेक्षा अब इस मेगा फ्रेंचाइज़ी में एंट्री लेकर एक नया माइलस्टोन सेट कर रही हैं।
जेलर ने 2023 में ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़े, छह सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई की और रजनीकांत के जबरदस्त टाइगर मुथुवेल पंडियन वाले किरदार ने देश भर में धूम मचा दी। फिल्म की स्टाइलिश प्रेज़ेंटेशन, शार्प ह्यूमर और सुपरस्टार गेस्ट अपीयरेंस जैसे मोहनलाल, शिवा राजकुमार, और जैकी श्रॉफ ने इसे दर्शकों की फेवरेट बना दिया। इसकी सफलता के बाद जेलर 2 की मांग तो जैसे अपने आप ही बन गई थी।
जेलर 2 को फिर से नेल्सन ही लिख और निर्देशित कर रहे हैं, और इसे कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स बना रही है। रजनीकांत एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार में लौट रहे हैं, उनके साथ रम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। एस. जे. सूर्या इस बार बड़ी भूमिका में नज़र आएंगे, जबकि नंदामुरी बालकृष्ण और मिथुन चक्रवर्ती स्पेशल कैमियो करेंगे। पिछली फिल्म के फैन-फेवरेट कैमियो शिवा राजकुमार भी अपनी भूमिका दोहराते दिखेंगे।
जेलर 2 बारह जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है और एक बार फिर धमाकेदार एक्शन के साथ हंसी का तड़का लगाने का वादा कर रही है। अपेक्षा पोरवाल की एंट्री से फिल्म की स्टार लाइनअप और भी मजबूत हो गई है और फैन्स की एक्साइटमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है।