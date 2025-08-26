राइज़ एंड फॉल के ज़बरदस्त प्रोमो में दिखेंगे अशनीर ग्रोवर, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, कुब्रा सैत और किकू शारदा

मुंबई, भारत – 26 अगस्त, 2025: अब रोज़मर्रा की बोरियत को भूल जाइए, क्योंकि 6 सितंबर से आपकी स्क्रीन पर होने जा रहा है नॉन-स्टॉप मनोरंजन, ड्रामा और सरप्राइज़ का धमाका! एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर, जो एमेज़ॅन की फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस है, ने आज अपने ब्लॉकबस्टर मसाला रियलिटी शो राइज़ एंड फॉल का हाई-स्टेक्स प्रोमो लॉन्च किया। जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए कॉन्सेप्ट से प्रेरित है और उसे एक अनोखे भारतीय अंदाज़ में पेश किया गया है। अशनीर ग्रोवर, जो अपनी बेबाक राय और तीक्ष्ण समझ के लिए जाने जाते हैं, इस शो के होस्ट की भूमिका निभाएंगे, यह शो लगातार ४२ दिनों तक, दर्शकों को हर दिन भरपूर मनोरंजन देगा।

यह रियलिटी सीरीज़ १६ मशहूर प्रतियोगियों को एक साथ लाता है, जो बॉलीवुड, संगीत, राजनीति, उद्यमिता और सोशल मीडिया जैसी अलग-अलग दुनिया से आते हैं, यहाँ दो बिल्कुल विपरीत दुनिया टकराती हैं और शुरू होती है बचने की कड़ी जंग, इस अनस्क्रिप्टेड शो में दर्शकों को मिलेगा वह सब कुछ जो वे रोज़ देखना पसंद करते हैं—सेलिब्रिटी प्रतियोगी, चुनौतीपूर्ण टास्क, अप्रत्याशित मोड़ और रोमांचक पलों से भरा भरपूर मनोरंजन।

यह शो मशहूर ब्रांडों द्वारा प्रायोजित है, जिनमें लक्ज़ कोज़ी सह-प्रायोजक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक आधिकारिक लाइटिंग पार्टनर और हायर AI होम पार्टनर के रूप में शामिल हैं। अलग-अलग श्रेणियों से मिल रही गहरी रुचि और नई साझेदारियों पर चल रही चर्चाओं के साथ, राइज़ एंड फॉल इस त्योहारी सीज़न में ब्रांडों के लिए एक बड़ा और प्रभावशाली अवसर बनकर सामने आ रहा है। यह प्रोमो राइज़ एंड फॉल में दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं - रूलर्स और वर्कर्स के बीच कठोर विभाजन की कहानी कहता है। - रूलर्स शाही पेंटहाउस में ऐशो-आराम का मज़ा लेते हैं, जबकि वर्कर्स साधारण से बेसमेंट में पसीना बहाते हुए ऊपर पहुँचने के लिए जी-जान लगाते हैं।

टूटा हुआ भरोसा, बदलते गठजोड़ और चौंका देने वाले खुलासों के बीच असली ड्रामा तब शुरू होता है, जब नीचे वाले ऊपर उठते हैं और ऊपर वाले नीचे गिरते हैं। अपनी दमदार टैगलाइन “१६ प्रतिभागी। दो दुनियाएँ। एक अंतिम सत्ता संघर्ष।” के साथ यह प्रोमो साफ़ तौर पर दिखाता है कि राइज़ ऐंड फॉल ऐसा शो है जो आपको हर रात बाँधे रखेगा। हर एपिसोड में नई रणनीतियाँ, उलटफेर और चौंकाने वाले मोड़ होंगे—जो कभी आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, कभी उत्साहित होकर तालियाँ बजवाएँगे और हो सकता है कि चारों ओर चल रही चालबाज़ियों के बीच आपका धैर्य भी जवाब दे जाए! पहली झलक में कुछ सेलिब्रिटी प्रतियोगियों की एंट्री भी दिखाई देती है—अर्जुन बिजलानी, तेज़ और ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धी; धनश्री वर्मा, हर मुश्किल के बावजूद ऊपर उठने के लिए दृढ़ संकल्पित; कुब्रा सैत, निडर और बेबाक; और किकू शारदा, जो हास्य के साथ-साथ अप्रत्याशित जज़्बा भी लेकर आए हैं। इनके साथ अलग-अलग क्षेत्रों से आए बारह और सेलिब्रिटी खिलाड़ी जुड़ते हैं, जिससे यह लाइनअप किसी भी अनस्क्रिप्टेड शो की सबसे विविध और अप्रत्याशित टीमों में से एक बन जाता है। शो के बारे में बात करते हुए, एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर के कंटेंट हेड, अमोघ दुसाद ने कहा, " एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर पर हम हमेशा ऐसे साहसिक और नए फ़ॉर्मेट लाने की कोशिश करते हैं जो भारत की विविध दर्शक-रुचियों से मेल खाते हों। यह शो एक मज़बूत सामाजिक प्रयोग है, जो असली दुनिया में शक्तिशाली और बेबस के बीच के तीव्र अंतर को दर्शाता है। इसमें ऊँचे दाँव, अनिश्चितता और गहरी भावनाएँ जुड़ी हैं। और अशनीर ग्रोवर के नेतृत्व में दर्शक एक ऐसा बेबाक और पूरी तरह मनोरंजक अनुभव देख पाएंगे, जो एक ओर बिल्कुल भारतीय है और दूसरी ओर पूरी दुनिया से जुड़ाव महसूस कराता है।”

बनिजय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया के संस्थापक और समूह सीईओ दीपक धर ने कहा, “राइज़ ऐंड फॉल केवल एक और रियलिटी शो नहीं है, बल्कि यह सत्ता और विशेषाधिकार को चुनौती देने वाला एक साहसिक सामाजिक प्रयोग है। विविध पृष्ठभूमि से आए सेलिब्रिटी प्रतिभागी, लगातार बदलते समीकरण और अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार, इन सबके साथ यह फ़ॉर्मेट बेमिसाल ड्रामा और गहनता का वादा करता है। अशनीर ग्रोवर के नेतृत्व में यह शो अनस्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट की सीमाओं को और आगे ले जाएगा और दर्शकों को रियलिटी टेलीविज़न का एक ताज़गी भरा नया नज़रिया पेश करेगा।” बतौर होस्ट अपनी शुरुआत करते हुए, अशनीर ग्रोवर ने कहा, “राइज़ ऐंड फॉल दुनिया के सबसे आकर्षक रियलिटी शो कॉन्सेप्ट्स में से एक है। मैं खुद रियलिटी शोज़ का फ़ॉलोअर रहा हूँ और मुझे लगता है कि प्रतिभागियों को हैव्स(संपन्न) और हैव नॉट्स (वंचित) में बाँटना, भारत के रियलिटी शोज़ में एक बिल्कुल नया और पहले कभी न देखा गया आयाम जोड़ता है। मुझे सबसे ज़्यादा रोमांचित करता है इस शो का अनिश्चित होना, जहाँ सत्ता कुछ ही सेकंड में बदल जाती है और कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कल कौन शीर्ष पर होगा। टकराव, संघर्ष और ड्रामा इसे ऐसा बना देते हैं, जिसे मिस नहीं किया जा सकता। इस शो को होस्ट करना ऐसा है जैसे भारत के सबसे बड़े सत्ता-खेल की पहली पंक्ति में बैठकर उसे देखना। और मुझ पर भरोसा कीजिए, दर्शक जो देखने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।”