पुष्पा इम्पॉसिबल में दर्शकों को देखने को मिलेगा इमोशनल टर्न, बरसों पुराना कोई राज होगा उजागर

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सोनी सब का शो पुष्पा इम्पॉसिबल एक भावनात्मक मोड़ लेने जा रहा है, क्योंकि पुष्पा (करुणा पांडे) और टाइगर (मुकुल हरीश) से जुड़ा वर्षों पुराना एक राज़ आखिरकार सामने आ जाता है। टाइगर, जो लंबे समय से पुष्पा से अपने रिश्ते की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, पुष्पा के ऑफिस में एक वसीयत देखता है, जिसमें उसके नाम का उल्लेख पुष्पा के अन्य बच्चों के साथ किया गया होता है। यह खोज उसे उस सच्चाई की पुष्टि दे देती है, जिसकी वह तलाश कर रहा था और उसके अतीत को लेकर उसकी सारी धारणाएँ बदल देती है।

टाइगर उस वसीयत की तस्वीर ले लेता है और उसे पुष्पा के बाकी तीनों बच्चों के साथ साझा कर देता है, जिससे वे सभी हैरान रह जाते हैं। जब वे पुष्पा से इस पर सवाल उठाते हैं, तो वह आखिरकार स्वीकार कर लेती है कि टाइगर उसका बेटा है। जहाँ यह सच्चाई 28 वर्षों तक अपनी मां से दूर रहने के बाद टाइगर को एक तरह का सुकून और जवाब देती है, वहीं यह परिवार के भीतर एक नया संघर्ष भी खड़ा कर देती है।

पुष्पा के तीनों बच्चों के लिए टाइगर को स्वीकार करना मुश्किल साबित होता है, जबकि टाइगर स्पष्ट कर देता है कि अपनी मां से इतने साल दूर रहने के बाद वह उन्हें दोबारा खोने के लिए तैयार नहीं है। अपने बच्चों के बीच फँसी पुष्पा खुद को एक असंभव स्थिति में पाती है, क्योंकि वह जानती है कि एक का साथ देने का मतलब दूसरे को ठेस पहुँचाना हो सकता है। क्या पुष्पा अपने परिवार को एक साथ रखने का कोई रास्ता ढूँढ पाएगी या टाइगर के बारे में सच उनके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा? ट्रैक के बारे में बात करते हुए, करुणा पांडे ने साझा किया, “यह पुष्पा के लिए बेहद मुश्किल दौर है, क्योंकि उसके सामने कोई आसान या सही विकल्प नहीं है। उसने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की रक्षा करने में बिताया है और अब टाइगर से जुड़ी सच्चाई उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है।