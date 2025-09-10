मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Awarapan 2: इमरान हाशमी संग पर्दे पर रोमांस लड़ाएंगी बॉलीवुड की ये हसीना, सामने आया तगड़ा अपडेट

    बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल आवारापन 2 (Awarapan 2) को लेकर लगातार चर्चा गर्म है। साल 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी स्टारर आवारापन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अब उसके सीक्वल का एलान होते ही फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 09:13:47 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:19:16 AM (IST)
    Awarapan 2: इमरान हाशमी संग पर्दे पर रोमांस लड़ाएंगी बॉलीवुड की ये हसीना, सामने आया तगड़ा अपडेट
    Awarapan 2

    HighLights

    1. आवारापन 2 में नई एंट्री, सामने आया अपडेट।
    2. पहले पार्ट की कास्ट से अलग होगा सीक्वल।
    3. Awarapan 2 की रिलीज डेट का एलान।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल आवारापन 2 (Awarapan 2) को लेकर लगातार चर्चा गर्म है। साल 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी स्टारर आवारापन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अब उसके सीक्वल का एलान होते ही फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।

    आवारापन 2 में नई एंट्री

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक विक्रम भट्ट की इस फिल्म के लिए मेकर्स ने दिशा पाटनी को लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया है। यानी पहली बार इमरान हाशमी और दिशा पाटनी एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। इस खबर के सामने आते ही फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है।

    पहले पार्ट की कास्ट से अलग होगा सीक्वल

    अक्सर सीक्वल में पहले पार्ट की ही स्टारकास्ट को बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। आवारापन (2007) में श्रेया सरन और मृणालिनी शर्मा ने अहम किरदार निभाए थे। वहीं, आवारापन 2 में दिशा पाटनी इमरान हाशमी की नई ऑन-स्क्रीन पार्टनर होंगी।

    रिलीज डेट का एलान

    इमरान हाशमी ने इस साल मार्च में एक प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी थी कि करीब 19 साल बाद आवारापन की वापसी होगी। फिल्म को 3 अप्रैल 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फैंस अब बेसब्री से इस नई जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.