Awarapan 2: इमरान हाशमी संग पर्दे पर रोमांस लड़ाएंगी बॉलीवुड की ये हसीना, सामने आया तगड़ा अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल आवारापन 2 (Awarapan 2) को लेकर लगातार चर्चा गर्म है। साल 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी स्टारर आवारापन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अब उसके सीक्वल का एलान होते ही फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक विक्रम भट्ट की इस फिल्म के लिए मेकर्स ने दिशा पाटनी को लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया है। यानी पहली बार इमरान हाशमी और दिशा पाटनी एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। इस खबर के सामने आते ही फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है।
अक्सर सीक्वल में पहले पार्ट की ही स्टारकास्ट को बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। आवारापन (2007) में श्रेया सरन और मृणालिनी शर्मा ने अहम किरदार निभाए थे। वहीं, आवारापन 2 में दिशा पाटनी इमरान हाशमी की नई ऑन-स्क्रीन पार्टनर होंगी।
इमरान हाशमी ने इस साल मार्च में एक प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी थी कि करीब 19 साल बाद आवारापन की वापसी होगी। फिल्म को 3 अप्रैल 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फैंस अब बेसब्री से इस नई जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।