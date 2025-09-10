Awarapan 2: इमरान हाशमी संग पर्दे पर रोमांस लड़ाएंगी बॉलीवुड की ये हसीना, सामने आया तगड़ा अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल आवारापन 2 (Awarapan 2) को लेकर लगातार चर्चा गर्म है। साल 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी स्टारर आवारापन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अब उसके सीक्वल का एलान होते ही फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।

आवारापन 2 में नई एंट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक विक्रम भट्ट की इस फिल्म के लिए मेकर्स ने दिशा पाटनी को लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया है। यानी पहली बार इमरान हाशमी और दिशा पाटनी एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। इस खबर के सामने आते ही फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है।