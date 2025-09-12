Baaghi 4 Box Office Collection Day 7: टाइगर श्रॉफ की फिल्म हिट या फ्लॉप? जानें कैसी रही 'बागी 4' की 7वें दिन की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) स्टारर फिल्म बागी 4 (Baaghi 4) को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है। लंबे समय बाद अपने फेवरेट एक्शन अवतार में लौटे टाइगर से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं।
शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन 7 दिनों बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जूझती नजर आ रही है।
फिल्म ने शुरुआती दिनों में ठीक-ठाक कमाई की और अब यह 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि, बागी जैसी लोकप्रिय एक्शन फ्रैंचाइजी का हिस्सा होने के बावजूद इस बार फिल्म का प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी।
नवीनतम रिपोर्ट्स के मुताबिक, बागी 4 ने रिलीज़ के छठे दिन 3.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जिससे फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 50.74 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं, सातवें दिन के शुरुआती ट्रेंड्स के अनुसार, फिल्म ने लगभग 1.49 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 52.23 करोड़ रुपये हो गया है।
Baaghi 4 का दिनवार कलेक्शन
पहला दिन - 13.20 करोड़ रुपये
दूसरा दिन - 11.34 करोड़ रुपये
तीसरा दिन - 12.60 करोड़ रुपये
चौथा दिन - 5.40 करोड़ रुपये
पांचवां दिन - 4.70 करोड़ रुपये
छठा दिन - 3.50 करोड़ रुपये
सातवां दिन - 1.49 करोड़ (अर्ली एस्टिमेट)
भारत में कुल कलेक्शन - 50.74 करोड़ नेट
बागी 4 को बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड रिलीज The Conjuring: Last Rites से सीधी टक्कर मिल रही है। इस हॉरर फिल्म ने बुधवार को 2.55 करोड़ रुपये की कमाई की और अब भारत में इसका कुल बिज़नेस 63.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यानि दर्शकों ने इस हफ्ते बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड फ्रैंचाइजी को ज्यादा पसंद किया।
7 दिन के बाद बागी 4 का सफर मिला-जुला रहा है। जहां फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वहीं हॉलीवुड फिल्मों और कमजोर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। आने वाले दिनों में वीकेंड की कमाई तय करेगी कि टाइगर श्रॉफ की यह फिल्म हिट साबित होती है या फ्लॉप