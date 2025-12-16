मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मैंने खुद झेली दिक्कत' बनारस-खजुराहो की फ्लाइट कैंसिल होने पर Anupam Kher को हुई परेशानी, VIDEO में जताई नाराजगी

    Anupam Kher Video: 16 से 22 दिसंबर तक खजुराहो में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ फिल्म अभिनेता अनुपम करेंगे। उनका हैदराबाद से बनारस होते हुए खजुराहो के लिए आना था।तथा लेकिन बनारस खजुराहो हवाई सेवा निरस्त होने के कारण वह यात्रा नहीं कर सके।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 01:58:37 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 01:58:37 PM (IST)
    'मैंने खुद झेली दिक्कत' बनारस-खजुराहो की फ्लाइट कैंसिल होने पर Anupam Kher को हुई परेशानी, VIDEO में जताई नाराजगी
    खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से पहले अनुपम खेर की फ्लाइट कैंसिल।

    HighLights

    1. खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से पहले अनुपम खेर की फ्लाइट कैंसिल।
    2. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जताई नाराजगी।
    3. मौसम और कोहरे की मार के कारण बड़ी परेशानी।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। 16 से 22 दिसंबर तक खजुराहो में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ फिल्म अभिनेता अनुपम करेंगे। उनका हैदराबाद से बनारस होते हुए खजुराहो के लिए आना था।तथा लेकिन बनारस खजुराहो हवाई सेवा निरस्त होने के कारण वह यात्रा नहीं कर सके।

    हवाई सेवा नहीं मिलने को लेकर अनुपम खेर ने इंटरनेट मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया है और उसमें कहा है कि जब कोई फ्लाइट अचानक से नहीं मिलती है तो लोगों को किस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है।


    इस तरह की परेशानी मैंने खुद उठाई है उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी संस्था जानबूझकर इस तरह का काम नहीं करती। जिससे लोगों को परेशानी आए।

    लेकिन जब सुविधा अचानक से नहीं मिले तो लोगों को परेशान होना पड़ जाता है। एयरपोर्ट पर कई लोगों को खासी परेशानी देखने में आई अब मैं बनारस से खजुराहो जाऊंगा। मुझे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होना है।

    आपको बता दें कि अचानक मौसम में आए बदलाव और कोहरे की दस्तक दस्तक के कारण इंडिगो की दिल्ली बनारस फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। इस कारण यात्रियों को यात्रा से वंचित होना पड़ा।

    अब मैं पट्टा बांधकर तो ला नहीं सकता - राजा बुंदेला

    खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के आयोजक राजा बुंदेला का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में कह रहे हैं कि फिल्म फेस्टिवल के लिए उन्होंने दिल्ली से भोपाल तक सभी को बुलाया आमंत्रित किया अब मैं किसी को पट्टा बांधकर तो ला नहीं सकता। मैं ऐसे आयोजन में सुविधा दे सकता हूं बुला सकता हूं।

    इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो उसे समय नजर आया है जब खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ होने वाला है और बताया गया था कि पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए संस्कृति मंत्री आ रहे थे लेकिन वह नहीं आ सके। अब इस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ अभिनेता अनुपम खेर करेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.