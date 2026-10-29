एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्‍ट्रेस तनुश्री दत्‍ता इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्‍यादा एक्टिव हैं। वे अपनी हर गतिविधि की जानकारी इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट करते देती हैं। वे कहां गईं, किस मंदिर में गईं, कहां क्‍या जाना, सीखा, इसकी तमाम जानकारी पोस्‍ट, स्‍टोरी के जरिये फैन्‍स को देती हैं। इसके अलावा वे इंस्‍टा पर अक्‍सर लाइव सेशन करती हैं और उसमें यूजर्स के सवालों के जवाब देती हैं। ऐसे ही बुधवार रात साढ़े दस बजेतनुश्री लाइव आईं।

इस दौरान उन्‍होंने कई यूजर्स के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक जर्नलिस्‍ट ने उनसे सवाल पूछा कि सोशल मीडिया के ज़रिये लोगों ने पहली बार जाना कि वे बिना किसी रिहर्सल के इतनी देर तक बिना रूके धाराप्रवाह कैसे बोल लेती हैं, क्‍या यह पहले से हिडन टैलेंट था या इस‍ स्किल को डेवलप किया है?

इसका जवाब देते हुए तनुश्री ने कहा कि उन्‍हें बचपन से कई विषयों में गहरी रुचि रही है। कई विषयों का अध्‍ययन किया है। वीकेंड पर भी वो अन्‍य लोगों की तरह टाइम पास करने, दोस्‍तों से बातें करने, टीवी देखने की बजाय कुछ पढ़ना-लिखना ही पसंद करती थीं। बोलने का बचपन से ही शौक था। आदत थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए कोई रिहर्सल करना होती है, बस फ्लो बन जाए तो लगातार बोल जाती हूं।

गोल्‍ड से ज्‍यादा बार्बी डॉल पसंद

तनुश्री ने बचपन का रोचक वाकया बताया कि उन्‍हें बार्बी डॉल बहुत पसंद थी। उनकी नजर में सोने से ज्‍यादा कीमत इसकी थी। तब वे बहुत छोटी थीं और उन्‍हें नहीं पता था कि बाजार में सोने की कीमत क्‍या होती है। तब उन्‍होंने एक बार पिता से बार्बी डॉल की जिद की। जब उन्‍हें वह नहीं मिली तो उन्‍होंने गुस्‍से में आकर घर पर रखी सोने की ज्‍वैलरी उठाकर फेंक दी थी। तनुश्री ने यह किस्‍सा हंसते हुए सुनाया।