‘सा रे गा मा पा 2026’ में टॉप 10 की जंग हुई तेज, चिल्ड्रन्स डे पर कंटेस्टेंट्स अपने माता पिता के साथ मंच पर देंगे खास परफॉर्मेंस

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ज़ी टीवी का ‘सा रे गा मा पा 2026’ अपने टैगलाइन ‘हिंदुस्तान का संगीतस्तान’ को सही मायने में साबित करते हुए, भारतीय संगीत की खूबसूरती को दर्शकों तक पहुँचा रहा है। साथ ही, देशभर के टैलेंटेड सिंगर्स को अपनी आवाज और हुनर दिखाने का मौका भी दे रहा है।

इस हफ्ते शो में दो खास मौके एक साथ देखने को मिलेंगे। पहला, चिल्ड्रन्स डे के मौके पर एक खास म्यूजिकल एपिसोड, जिसमें कंटेस्टेंट्स अपने माता पिता के साथ मंच पर परफॉर्म करते नजर आएँगे। दूसरा, मुकाबले का एक बड़ा पड़ाव शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब ‘टॉप 10: सुरों की जंग’ का आगाज होगा।

चिल्ड्रन्स डे के जश्न की शुरुआत मीर और उनके पिता की खास परफॉर्मेंस से होगी। दोनों पहली बार साथ में मंच पर ‘केसरिया बालम’ गाते नजर आएँगे। उनकी यह परफॉर्मेंस परिवार में संगीत की सात पीढ़ियों से चली आ रही विरासत और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संगीत को आगे बढ़ाने की खूबसूरत परंपरा को दिखाएगी। वहीं, शिवानी अपने पिता के साथ ‘काहे छेड़े’ पर परफॉर्म करेंगी। उनकी प्रस्तुति से जज जावेद अली इतने प्रभावित होंगे कि शूटिंग के दौरान उनके मुँह से निकल पड़ेगा, “ये क्या देख लिया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए!” इस खास पल को और यादगार बनाते हुए, शिवानी के पिता, शंकर महादेवन के साथ म्यूजिकल जुगलबंदी भी करेंगे। इस तरह मंच पर संगीत के प्रति दोनों का प्यार एक साथ देखने को मिलेगा।

बाल दिवस का यह जश्न उस वक्त और भावुक हो जाएगा, जब गीत अपने पिता के साथ ‘कैसे पहेली जिंदगानी’ पर परफॉर्म करेंगी। इस मौके पर गीत के पिता बताएँगे कि उनकी बेटी के संगीत के सफर ने उन्हें इस मंच तक पहुँचाया है। यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद खास होगा। वहीं, कुमार सानू भी मिन्हा फातिमा और उनके पिता के साथ ‘आज मैं ऊपर’ गाने पर खास प्रस्तुति देंगे। इस तरह शो में एक और यादगार म्यूजिकल मोमेंट देखने को मिलेगा। चिल्ड्रन्स डे के जश्न के साथ ही शो में मुकाबला भी अब एक नए और अहम् मोड़ पर पहुँचने वाला है। ‘टॉप 10: सुरों की जंग’ की शुरुआत के साथ कंटेस्टेंट्स के लिए आगे का सफर और मुश्किल होगा। टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखने और संगीत के इस सफर को जारी रखने के लिए उन्हें कई दिलचस्प म्यूजिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। होस्ट श्रेयस तलपड़े ‘सुरों का रिंग’ पर आधारित एक खास कव्वाली चैलेंज पेश करेंगे, जिसके साथ ‘फेस ऑफ स्पेशल’ की शुरुआत होगी। अतुल और मीर के बीच ‘छाप तिलक’ को लेकर मुकाबला होगा, जबकि श्रद्धा और शिवानी ‘घर मोरे परदेसिया’ पर आमने सामने होंगी। इसके बाद अयान और सहजदीप ‘वो शाम कुछ अजीब थी’ पर अपनी परफॉर्मेंस से एक दूसरे को टक्कर देंगे। हर कंटेस्टेंट की कोशिश होगी कि वे अपनी प्रस्तुति से दूसरे को पीछे छोड़कर मुकाबले में अपनी मजबूत जगह बनाए। इन सभी खास परफॉर्मेंस और मुकाबलों के अलावा ‘सा रे गा मा पा’ संगीत का मजा टीवी स्क्रीन से आगे भी ले जा रहा है। शो ने दर्शकों के लिए एक खास टेक्नोलॉजी आधारित गेमिंग एक्सपीरियंस पेश किया है, जिसका नाम है ‘घर का संगीतस्तान’। इसके माध्यम से दर्शक शो को लाइव देखते हुए खुद भी गेम खेल सकेंगे और इसका हिस्सा बन पाएँगे।

‘सा रे गा मा पा’ देखते समय दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। उन्हें बस अपने मोबाइल फोन से इस कोड को स्कैन करना होगा, जिसके बाद वे सीधे ‘घर का संगीतस्तान’ गेम से जुड़ जाएँगे। गेम में कई आसान और मजेदार मल्टीपल चॉइस सवालों के साथ संगीत से जुड़ी दिलचस्प जानकारियाँ भी होंगी। हर सही जवाब पर खिलाड़ियों को पॉइंट्स मिलेंगे और वे लीडरबोर्ड में अपनी जगह ऊपर कर सकेंगे। आखिर में उनके पास इनाम जीतने का मौका भी होगा। यह गेम परिवारों के लिए शो के साथ जुड़ने, अपने संगीत ज्ञान को परखने और संगीत से जुड़ी नई बातें जानने का मजेदार तरीका है। अब दर्शक घर बैठे ही ‘सा रे गा मा पा’ के अनुभव का हिस्सा बन सकेंगे। माता पिता और बच्चों की एक साथ परफॉर्मेंस, संगीत की सात पीढ़ियों की विरासत, टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के बीच कड़े म्यूजिकल मुकाबले और नए इंटरैक्टिव गेम के साथ ‘सा रे गा मा पा 2026’ का यह हफ्ता परिवार, संगीत, इमोशन और कॉम्पिटिशन के रोमांच से भरपूर होने वाला है।