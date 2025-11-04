मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    टीवी की फेमस 'भाभीजी' के ग्लैमर के आगे सब लगेगा फीका, 41 की उम्र मचा रखा है गदर

    Actress Saumya Tandon: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सौम्या टंडन आज भी अपने ग्लैमर और एलीगेंट स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं। ‘भाभीजी घर पर हैं’ सीरियल में ‘गोरी मेम’ का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सौम्या सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। उनके हर लुक पर फैंस जमकर प्यार बरसाते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 08:53:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 08:53:46 AM (IST)
    टीवी की फेमस 'भाभीजी' के ग्लैमर के आगे सब लगेगा फीका, 41 की उम्र मचा रखा है गदर
    41 की उम्र में सौम्या टंडन दिखती हैं गॉर्जियस।

    HighLights

    1. 41 की उम्र में सौम्या टंडन दिखती हैं गॉर्जियस।
    2. फैशन से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात।
    3. देखें सौम्या ने Mermaid लुक में ढाया कहर।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) आज भी अपने ग्लैमर और एलीगेंट स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं। ‘भाभीजी घर पर हैं’ सीरियल में ‘गोरी मेम’ का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सौम्या सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। उनके हर लुक पर फैंस जमकर प्यार बरसाते हैं।

    41 की उम्र में भी दिखती हैं गॉर्जियस और ग्लैमरस

    naidunia_image

    सौम्या टंडन ने भले ही लंबे वक्त से टीवी स्क्रीन से दूरी बना रखी हो, लेकिन उनकी खूबसूरती और ग्रेस समय के साथ और निखर गई है। 41 की उम्र में भी वह अपने फिगर और फैशन सेंस से बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती नजर आती हैं।


    फैशन स्टाइल से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

    naidunia_image

    चाहे इंडियन ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट - सौम्या हर स्टाइल में बेमिसाल लगती हैं। उनके फोटोशूट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स इस बात का सबूत हैं कि वे ट्रेंड और क्लास - दोनों को बखूबी बैलेंस करना जानती हैं।

    Mermaid लुक में ढाया कहर

    naidunia_image

    हाल ही में सौम्या ने गोल्डन शिमरी गाउन में कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे एकदम Mermaid की तरह लग रही थीं। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने कमेंट्स में लिखा - 'आप पर उम्र का असर नहीं होता'।

    इंटरनेट पर मचाती हैं गदर

    naidunia_image

    सौम्या टंडन के बोल्ड और कॉन्फिडेंट लुक्स इंटरनेट का पारा बढ़ा देते हैं। कभी समुद्र किनारे पोज देतीं, तो कभी पार्टी लुक में छा जाती हैं - हर बार उनका अंदाज फैंस को दीवाना बना देता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.