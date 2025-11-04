टीवी की फेमस 'भाभीजी' के ग्लैमर के आगे सब लगेगा फीका, 41 की उम्र मचा रखा है गदर

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) आज भी अपने ग्लैमर और एलीगेंट स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं। ‘भाभीजी घर पर हैं’ सीरियल में ‘गोरी मेम’ का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सौम्या सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। उनके हर लुक पर फैंस जमकर प्यार बरसाते हैं।
सौम्या टंडन ने भले ही लंबे वक्त से टीवी स्क्रीन से दूरी बना रखी हो, लेकिन उनकी खूबसूरती और ग्रेस समय के साथ और निखर गई है। 41 की उम्र में भी वह अपने फिगर और फैशन सेंस से बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती नजर आती हैं।
चाहे इंडियन ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट - सौम्या हर स्टाइल में बेमिसाल लगती हैं। उनके फोटोशूट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स इस बात का सबूत हैं कि वे ट्रेंड और क्लास - दोनों को बखूबी बैलेंस करना जानती हैं।
हाल ही में सौम्या ने गोल्डन शिमरी गाउन में कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे एकदम Mermaid की तरह लग रही थीं। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने कमेंट्स में लिखा - 'आप पर उम्र का असर नहीं होता'।
सौम्या टंडन के बोल्ड और कॉन्फिडेंट लुक्स इंटरनेट का पारा बढ़ा देते हैं। कभी समुद्र किनारे पोज देतीं, तो कभी पार्टी लुक में छा जाती हैं - हर बार उनका अंदाज फैंस को दीवाना बना देता है।