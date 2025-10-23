मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बॉलीवुड के 5 सौतेले भाई-बहन, जो एक-दूसरे पर छिड़कते हैं जान; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

    23 अक्टूबर को देशभर में भाई-दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। यह दिन भाई-बहन के अटूट बंधन और स्नेह का प्रतीक है। इसी खास मौके पर जानिए बॉलीवुड के उन भाई-बहनों की कहानियां, जो भले ही सौतेले हों, लेकिन एक-दूसरे पर बेहिसाब प्यार लुटाते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 11:24:14 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 11:32:33 AM (IST)
    बॉलीवुड के 5 सौतेले भाई-बहन, जो एक-दूसरे पर छिड़कते हैं जान; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
    बॉलीवुड के सौतेले भाई-बहन।

    HighLights

    1. बॉलीवुड के सौतेले भाई-बहन।
    2. एक-दूसरे पर छिड़कते हैं जान।
    3. देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। 23 अक्टूबर को देशभर में भाई-दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। यह दिन भाई-बहन के अटूट बंधन और स्नेह का प्रतीक है। इसी खास मौके पर जानिए बॉलीवुड के उन भाई-बहनों की कहानियां, जो भले ही सौतेले हों, लेकिन एक-दूसरे पर बेहिसाब प्यार लुटाते हैं।

    भाई-दूज का त्यौहार हमेशा से भाई-बहन के रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी कई जोड़ियां हैं, जो इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देती हैं। अलग मां-बाप से होने के बावजूद इन सितारों के बीच की बॉन्डिंग किसी भी सगे रिश्ते से कम नहीं।


    आलिया भट्ट और पूजा भट्ट

    naidunia_image

    आलिया भट्ट जहां सोनी राजदान और महेश भट्ट की बेटी हैं, वहीं पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट (लोरेन ब्राइट) हैं। बावजूद इसके, पूजा अपनी दोनों बहनों आलिया और शाहीन से बेहद प्यार करती हैं। उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि फैंस को कभी यह महसूस ही नहीं होता कि वे सौतेली बहनें हैं।

    सारा अली खान और तैमूर-जेह अली खान

    naidunia_image

    सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चों सारा और इब्राहिम का करीना कपूर के बेटों तैमूर और जेह के साथ बेहद प्यारा रिश्ता है। सारा अक्सर भाइयों के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं और राखी या भाई-दूज के मौके पर उनके साथ समय बिताती हैं।

    अर्जुन कपूर और जाह्नवी-खुशी कपूर

    naidunia_image

    श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर ने एक सच्चे बड़े भाई की तरह जाह्नवी और खुशी कपूर का सहारा बना। पहले भले ही रिश्ते में दूरी रही हो, लेकिन अब अर्जुन अपनी सौतेली बहनों के बेहद करीब हैं और उनकी हर खुशी में साथ नजर आते हैं।

    शाहिद कपूर और ईशान खट्टर

    naidunia_image

    शाहिद कपूर और ईशान खट्टर दो अलग-अलग पिता के बेटे हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग किसी सगे भाइयों से कम नहीं। दोनों न सिर्फ एक-दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, बल्कि हर मुश्किल में एक-दूसरे का साथ भी देते हैं।

    सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा-आहना देओल

    naidunia_image

    धर्मेंद्र के बच्चे सनी, बॉबी, ईशा और आहना भले ही अलग माताओं के हों, लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता काफी मजबूत हो चुका है। ‘गदर 2’ के प्रीमियर पर जब ये सभी एक साथ नजर आए, तो फैंस ने इस पारिवारिक एकता की जमकर सराहना की।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.