बॉलीवुड के 5 सौतेले भाई-बहन, जो एक-दूसरे पर छिड़कते हैं जान; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क। 23 अक्टूबर को देशभर में भाई-दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। यह दिन भाई-बहन के अटूट बंधन और स्नेह का प्रतीक है। इसी खास मौके पर जानिए बॉलीवुड के उन भाई-बहनों की कहानियां, जो भले ही सौतेले हों, लेकिन एक-दूसरे पर बेहिसाब प्यार लुटाते हैं।

भाई-दूज का त्यौहार हमेशा से भाई-बहन के रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी कई जोड़ियां हैं, जो इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देती हैं। अलग मां-बाप से होने के बावजूद इन सितारों के बीच की बॉन्डिंग किसी भी सगे रिश्ते से कम नहीं।

आलिया भट्ट और पूजा भट्ट आलिया भट्ट जहां सोनी राजदान और महेश भट्ट की बेटी हैं, वहीं पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट (लोरेन ब्राइट) हैं। बावजूद इसके, पूजा अपनी दोनों बहनों आलिया और शाहीन से बेहद प्यार करती हैं। उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि फैंस को कभी यह महसूस ही नहीं होता कि वे सौतेली बहनें हैं। सारा अली खान और तैमूर-जेह अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चों सारा और इब्राहिम का करीना कपूर के बेटों तैमूर और जेह के साथ बेहद प्यारा रिश्ता है। सारा अक्सर भाइयों के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं और राखी या भाई-दूज के मौके पर उनके साथ समय बिताती हैं।