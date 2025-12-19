Bharti Singh दूसरी बार बनीं मां, 41 की उम्र में दिया बेटे को जन्म

एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर एक बार फिर खुशियां आई हैं। भारती सिंह 19 दिसंबर को दूसरी बार मां बनी हैं। 41 साल की उम्र में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। खास बात यह है कि इस बार भी कपल को बेटा हुआ है।

इमरजेंसी में कराया गया अस्पताल में भर्ती जानकारी के मुताबिक, भारती को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया था। उसी दिन उन्हें टीवी शो लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग करनी थी, लेकिन डिलीवरी के चलते शूटिंग टाल दी गई। इस दौरान उनके पति हर्ष लिम्बाचिया पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे।

परिवार में खुशी का माहौल भारती और हर्ष पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं, जिसका नाम लक्ष्य है, जिसे घर में प्यार से ‘गोला’ कहा जाता है। अब दूसरे बेटे के आने से परिवार में जश्न का माहौल है। हालांकि भारती ने पहले कई बार यह इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें बेटी हो, लेकिन बेटे के जन्म से भी वह बेहद खुश हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान भी करती रहीं काम पहली प्रेग्नेंसी की तरह दूसरी बार भी भारती ने आखिरी समय तक काम किया। उन्होंने हाल ही में बेबी शॉवर सेरेमनी की थी और मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया।