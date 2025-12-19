Bharti Singh दूसरी बार बनीं मां, 41 की उम्र में दिया बेटे को जन्म

एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर एक बार फिर खुशियां आई हैं। भारती सिंह 19 दिसंबर को दूसरी बार मां बनी हैं। 41 साल की उम्र में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। खास बात यह है कि इस बार भी कपल को बेटा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, भारती को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया था। उसी दिन उन्हें टीवी शो लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग करनी थी, लेकिन डिलीवरी के चलते शूटिंग टाल दी गई। इस दौरान उनके पति हर्ष लिम्बाचिया पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे।
भारती और हर्ष पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं, जिसका नाम लक्ष्य है, जिसे घर में प्यार से ‘गोला’ कहा जाता है। अब दूसरे बेटे के आने से परिवार में जश्न का माहौल है। हालांकि भारती ने पहले कई बार यह इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें बेटी हो, लेकिन बेटे के जन्म से भी वह बेहद खुश हैं।
पहली प्रेग्नेंसी की तरह दूसरी बार भी भारती ने आखिरी समय तक काम किया। उन्होंने हाल ही में बेबी शॉवर सेरेमनी की थी और मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया।
अपने एक व्लॉग में भारती ने बताया था कि उनके बेटे गोला ने पहले ही अपने आने वाले भाई के लिए एक प्यारा सा नाम सोच लिया था। उसने अपने छोटे भाई का नाम ‘काजू’ रखा है। भारती ने यह भी कहा कि दो बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर वह थोड़ी नर्वस हैं, लेकिन दोनों को बराबर प्यार और समय देने की पूरी कोशिश करेंगी।
गौरतलब है कि भारती और हर्ष ने सितंबर में स्विट्जरलैंड की फैमिली ट्रिप के दौरान अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। दोनों 2022 में पहली बार माता-पिता बने थे और अब दूसरी बार बेटे के जन्म के साथ उनकी फैमिली और भी पूरी हो गई है।