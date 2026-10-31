छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवगाथा को बड़े पर्दे पर लाएंगे भूषण कुमार, ऋषभ शेट्टी और संदीप सिंह, 2027 में शूटिंग होगी शुरू

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। टी-सीरीज़ ने फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज' के साथ जुड़कर इस महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक महागाथा को एक भव्य सिनेमाई रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दो भागों में बनने वाली यह फिल्म भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक नायकों में से एक, छत्रपति शिवाजी महाराज के असाधारण जीवन, विरासत और दूरदर्शी विचारों का उत्सव मनाएगी। इस भव्य परियोजना के लिए भूषण कुमार, संदीप सिंह और ऋषभ शेट्टी एक साथ आए हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वराज्य के अटूट संकल्प को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे।

इस ऐतिहासिक सहयोग के अवसर पर भूषण कुमार ने ऋषभ शेट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सदी पुरानी पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया। यह भेंट इस बात का प्रतीक है कि यह पूरी टीम, इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गाथा को कितनी गहरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रही है।

भव्य स्तर पर परिकल्पित यह दो-भागों वाली महागाथा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की निर्णायक लड़ाइयों, असाधारण बलिदानों, ऐतिहासिक विजय और उनकी यात्रा के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी, जिनसे बहुत से लोग अब तक परिचित नहीं हैं। फिल्म का उद्देश्य उनकी अद्वितीय युद्ध-कुशलता, रणनीतिक दूरदृष्टि, निर्भीक नेतृत्व और स्वराज्य की परिवर्तनकारी परिकल्पना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है, जो आज की पीढ़ी को भी प्रेरित करती है। भारत और विदेशों के प्रतिभाशाली कलाकारों एवं क्रिएटिव विशेषज्ञों की टीम के साथ, यह परियोजना एक विशाल और प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव देने का लक्ष्य रखती है, जो भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को हर पीढ़ी के दर्शकों तक पहुँचाएगा। फिल्म को लेकर निर्माता भूषण कुमार ने कहा, "महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमें ऐसी विरासत दी है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। मेरा मानना है कि सिनेमा के माध्यम से इस विरासत का सम्मान करना और इसे पूरी दुनिया तक पहुँचाना, हमारी जिम्मेदारी है। जब संदीप सिंह ने मुझे 'द प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज' की कहानी सुनाई, तो इस असाधारण गाथा को बड़े पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी का मुझे गहराई से एहसास हुआ।