Bigg Boss की EX कंटेस्टेंट ने की सगाई, धड़ल्ले से वायरल हो रहीं रोमेंटिक तस्वीरें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 03:53:10 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 03:53:10 PM (IST)
    Bigg Boss की EX कंटेस्टेंट ने की सगाई।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस सीजन 10 में नजर आ चुकीं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नितिभा कौल अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हैं। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम, जर्मनी बेस्ड बॉयफ्रेंड संग सगाई कर ली है। इस खास मौके की ड्रीमी तस्वीरें और वीडियो नितिभा ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिनमें वह मंगेतर के साथ खुलकर रोमांस करती नजर आ रही हैं।

    नितिभा की सगाई की खबर सामने आते ही फैंस और सेलेब्स उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। बिग बॉस 10 में मनवीर गुजर और स्वामी ओम के साथ नजर आईं नितिभा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं।

    घुटनों पर बैठकर किया रोमांटिक प्रपोज

    नितिभा कौल ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद क्यूट और इमोशनल वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह खूबसूरती से सजाए गए वैन्यू की ओर बढ़ती हैं। तभी उनके बॉयफ्रेंड घुटनों पर बैठकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाने का सवाल पूछते हैं।


    इस सरप्राइज प्रपोजल पर नितिभा बिना किसी हिचक के तुरंत 'हां' कह देती हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ये सबसे आसान हां था जो मैंने अब तक कहा है।' इसके साथ उन्होंने रिंग इमोजी भी शेयर किया।

    इंटीमेट तस्वीरों में दिखा प्यार

    प्रपोजल वीडियो के साथ ही नितिभा कौल ने अपने मंगेतर के साथ कई रोमांटिक और इंटीमेट तस्वीरें भी शेयर की हैं। एक फोटो में वह उन्हें किस करती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में उनके मंगेतर घुटनों पर बैठे दिखते हैं। कुछ तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री साफ झलक रही है।

    फोटोज के कैप्शन में नितिभा ने अपने दिल की बात लिखते हुए कहा, 'सालों तक देर रात की कॉल्स, एयरपोर्ट पर अलविदा, अनगिनत आंसू और अलग-अलग देशों में रहने के बाद हर एक पल इसके लायक था।' बोलीं- अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं मंगेतर हूं।

    नितिभा ने आगे लिखा कि जैसे उन्होंने सपनों में सोचा था, ठीक वैसे ही उन्हें प्रपोज किया गया। उन्होंने अपने मंगेतर के लिए प्यार जताते हुए कहा कि वह उनके साथ जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं।

    उन्होंने लिखा 'मैं अभी भी इस एहसास को समझने की कोशिश कर रही हूं कि मैं अब मंगेतर बन चुकी हूं।' नितिभा कौल की ये सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस नए सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं।

