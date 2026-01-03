Bigg Boss की EX कंटेस्टेंट ने की सगाई, धड़ल्ले से वायरल हो रहीं रोमेंटिक तस्वीरें

एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस सीजन 10 में नजर आ चुकीं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नितिभा कौल अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हैं। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम, जर्मनी बेस्ड बॉयफ्रेंड संग सगाई कर ली है। इस खास मौके की ड्रीमी तस्वीरें और वीडियो नितिभा ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिनमें वह मंगेतर के साथ खुलकर रोमांस करती नजर आ रही हैं।

इस सरप्राइज प्रपोजल पर नितिभा बिना किसी हिचक के तुरंत 'हां' कह देती हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ये सबसे आसान हां था जो मैंने अब तक कहा है।' इसके साथ उन्होंने रिंग इमोजी भी शेयर किया। इंटीमेट तस्वीरों में दिखा प्यार प्रपोजल वीडियो के साथ ही नितिभा कौल ने अपने मंगेतर के साथ कई रोमांटिक और इंटीमेट तस्वीरें भी शेयर की हैं। एक फोटो में वह उन्हें किस करती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में उनके मंगेतर घुटनों पर बैठे दिखते हैं। कुछ तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री साफ झलक रही है। फोटोज के कैप्शन में नितिभा ने अपने दिल की बात लिखते हुए कहा, 'सालों तक देर रात की कॉल्स, एयरपोर्ट पर अलविदा, अनगिनत आंसू और अलग-अलग देशों में रहने के बाद हर एक पल इसके लायक था।' बोलीं- अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं मंगेतर हूं।