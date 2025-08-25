Bigg Boss 19 में गौरव खन्ना की एंट्री, ‘अनुपमा’ एक्टर ने तोड़ी Highest Paid कंटेस्टेंट वाली अफवाह पर चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, इंदौर। सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जीतने के कुछ महीने बाद टीवी एक्टर गौरव खन्ना अब बिग बॉस 19 के घर में नजर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अपने पहले रियलिटी शो में फैंस से मिला जबरदस्त प्यार ही उन्हें इस शो तक ले आया। इसी बीच खबरें आईं कि गौरव खन्ना इस सीजन के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट हैं। सलमान खान के साथ मंच पर एंट्री करने से पहले उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी।
क्या गौरव खन्ना हैं Highest Paid कंटेस्टेंट?
इंडिया टुडे से बातचीत में गौरव खन्ना ने इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा “ये अफवाह हो सकती है या नहीं भी। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं किसी भी एक्टर को उसकी सैलरी से जज नहीं करता। मेरा मकसद बस इस शो में अच्छा परफॉर्म करना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाकी कंटेस्टेंट कौन हैं, और हम पैसों की चर्चा भी नहीं करते। लोग जो कहना चाहें कह सकते हैं।”
पत्नी ने दिया क्या रिएक्शन?
जब गौरव से पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने उन्हें शो के लिए कोई खास सलाह दी है, तो उन्होंने जवाब दिया “बिलकुल नहीं। वह असली गौरव को जानती हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ और लोगों का दिल जीतकर आओ। उन्होंने कहा कि दूसरे शोज़ में मैं सिर्फ 30-60 मिनट के लिए स्क्रीन पर आता हूं, लेकिन बिग बॉस में मैं 24 घंटे दिखूंगा, इसलिए प्यार और ज्यादा मिलेगा।”
शो को लेकर क्या बोले गौरव
एक्टर ने कहा कि फैंस बिग बॉस में भी वही जुनून और प्रतिस्पर्धा देखेंगे जो उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में दिखाई थी। उन्होंने माना कि घर में मुश्किल हालात और झगड़े भी होंगे, लेकिन वे शांत रहने की कोशिश करेंगे। गौरव बोले“मैं भी इंसान हूं, जरूरत पड़ी तो डटकर खड़ा भी रहूंगा। सिर्फ इसलिए कि मैं सेलेब्रिटी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही बात के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा।”
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स
इस सीजन में गौरव खन्ना के अलावा बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, जीशान कादरी, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी जैसे चेहरे भी शामिल हैं।
