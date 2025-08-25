Bigg Boss 19 में गौरव खन्ना की एंट्री, ‘अनुपमा’ एक्टर ने तोड़ी Highest Paid कंटेस्टेंट वाली अफवाह पर चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, इंदौर। सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जीतने के कुछ महीने बाद टीवी एक्टर गौरव खन्ना अब बिग बॉस 19 के घर में नजर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अपने पहले रियलिटी शो में फैंस से मिला जबरदस्त प्यार ही उन्हें इस शो तक ले आया। इसी बीच खबरें आईं कि गौरव खन्ना इस सीजन के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट हैं। सलमान खान के साथ मंच पर एंट्री करने से पहले उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी।

क्या गौरव खन्ना हैं Highest Paid कंटेस्टेंट? इंडिया टुडे से बातचीत में गौरव खन्ना ने इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा “ये अफवाह हो सकती है या नहीं भी। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं किसी भी एक्टर को उसकी सैलरी से जज नहीं करता। मेरा मकसद बस इस शो में अच्छा परफॉर्म करना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाकी कंटेस्टेंट कौन हैं, और हम पैसों की चर्चा भी नहीं करते। लोग जो कहना चाहें कह सकते हैं।”