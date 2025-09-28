वीकेंड का वार में Bigg Boss के घर में हुआ जबरदस्त ड्रामा, नेहल, बसीर और जीशान में हुई भयंकर लड़ाई

एंटरटेनमेंट, डेस्क: बिग बॉस 19 के घर में एक बार फिर से वीकेंड का वार (BB 19 Weekend Ka War) के बाद बड़ा हंगामा देखने को मिला। शो में नेहल चुडासमा, बसीर अली और जीशान कादरी के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। इस लड़ाई ने घर के माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है और Farhana Bhatt की कैप्टेंसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

वीकेंड का वार टास्क से लगी चिंगारी बीते एपिसोड में वीकेंड का वार के दौरान कुछ ऐसे टास्क दिए गए, जो घरवालों के बीच लड़ाई का कारण बने। होस्ट सलमान खान ने नेहल को कहा था कि वह तीन कंटेस्टेंट्स के चेहरे से नकाब उतारें। नेहल ने तान्या मित्तल, बसीर अली और जीशान कादरी का नाम लिया। यह नाम लेने की प्रक्रिया में नेहल का झुकाव दूसरे ग्रुप की ओर देखने को मिला, जिससे घर के दो ग्रुप में तनाव बढ़ा।