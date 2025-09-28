वीकेंड का वार में Bigg Boss के घर में हुआ जबरदस्त ड्रामा, नेहल, बसीर और जीशान में हुई भयंकर लड़ाई

एंटरटेनमेंट, डेस्क: बिग बॉस 19 के घर में एक बार फिर से वीकेंड का वार (BB 19 Weekend Ka War) के बाद बड़ा हंगामा देखने को मिला। शो में नेहल चुडासमा, बसीर अली और जीशान कादरी के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। इस लड़ाई ने घर के माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है और Farhana Bhatt की कैप्टेंसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
बीते एपिसोड में वीकेंड का वार के दौरान कुछ ऐसे टास्क दिए गए, जो घरवालों के बीच लड़ाई का कारण बने। होस्ट सलमान खान ने नेहल को कहा था कि वह तीन कंटेस्टेंट्स के चेहरे से नकाब उतारें। नेहल ने तान्या मित्तल, बसीर अली और जीशान कादरी का नाम लिया। यह नाम लेने की प्रक्रिया में नेहल का झुकाव दूसरे ग्रुप की ओर देखने को मिला, जिससे घर के दो ग्रुप में तनाव बढ़ा।
सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद नेहल ने दूसरे ग्रुप की तारीफों में पुल बांधे और उनके साथ बैठने लगी। यह बात बसीर और जीशान को नागवार गुजरी। वीकेंड के वार के बाद नेहल और बसीर-जीशान के बीच झगड़ा हुआ। घर के अन्य सदस्य अभिषेक बजाज और अशनूर कौर भी इस झगड़े में शामिल हो गए और मामला और बिगड़ गया।
झगड़े के दौरान जीशान कादरी ने फरहाना भट्ट से कहा कि कैप्टेंसी उन्हें भीख में मिली है और अगर वे होते तो तुरंत छोड़ देते। यह बयान Farhana की कैप्टेंसी को खतरे में डाल सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि फरहाना इस दबाव में क्या फैसला लेती हैं।
बिग बॉस के घर में इस झगड़े के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई ने घर में चर्चाओं का विषय बन गई। शो के दर्शक और फैंस भी सोशल मीडिया पर इस झगड़े को लेकर चर्चा कर रहे हैं।
बिग बॉस 19 के अगले एपिसोड में यह लड़ाई और Farhana Bhatt की कैप्टेंसी को लेकर क्या निर्णय होता है, यह देखने को मिलेगा। घरवालों के बीच यह तनाव अगले एपिसोड में और भी बड़े ड्रामे को जन्म दे सकता है।