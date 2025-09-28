मेरी खबरें
    वीकेंड का वार में Bigg Boss के घर में हुआ जबरदस्त ड्रामा, नेहल, बसीर और जीशान में हुई भयंकर लड़ाई

    Bigg Boss 19 के घर में वीकेंड का वार के बाद एक बार फिर बड़ा ड्रामा देखने को मिला। नेहल चुडासमा के बसीर अली और जीशान कादरी के साथ हुए झगड़े ने घर का माहौल तनावपूर्ण कर दिया। इस लड़ाई के बाद जीशान कादरी ने फरहाना भट्ट से कैप्टेंसी छोड़ने के लिए कहा। यह देखना दिलचस्प होगा कि फरहाना उनकी बात मानती हैं या नहीं।

    Farhana Bhatt की कैप्टेंसी पर संकट, नेहल से झगड़े ने बिग बॉस 19 में मचाया हंगामा (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    1. बिग बॉस 19 नेहल और बसीर झगड़ा
    2. जीशान कादरी और नेहल में विवाद
    3. फरहाना भट्ट की कैप्टेंसी संकट में पड़ी

    एंटरटेनमेंट, डेस्क: बिग बॉस 19 के घर में एक बार फिर से वीकेंड का वार (BB 19 Weekend Ka War) के बाद बड़ा हंगामा देखने को मिला। शो में नेहल चुडासमा, बसीर अली और जीशान कादरी के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। इस लड़ाई ने घर के माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है और Farhana Bhatt की कैप्टेंसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

    वीकेंड का वार टास्क से लगी चिंगारी

    बीते एपिसोड में वीकेंड का वार के दौरान कुछ ऐसे टास्क दिए गए, जो घरवालों के बीच लड़ाई का कारण बने। होस्ट सलमान खान ने नेहल को कहा था कि वह तीन कंटेस्टेंट्स के चेहरे से नकाब उतारें। नेहल ने तान्या मित्तल, बसीर अली और जीशान कादरी का नाम लिया। यह नाम लेने की प्रक्रिया में नेहल का झुकाव दूसरे ग्रुप की ओर देखने को मिला, जिससे घर के दो ग्रुप में तनाव बढ़ा।

    नेहल, बसीर और जीशान में भयंकर झगड़ा

    सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद नेहल ने दूसरे ग्रुप की तारीफों में पुल बांधे और उनके साथ बैठने लगी। यह बात बसीर और जीशान को नागवार गुजरी। वीकेंड के वार के बाद नेहल और बसीर-जीशान के बीच झगड़ा हुआ। घर के अन्य सदस्य अभिषेक बजाज और अशनूर कौर भी इस झगड़े में शामिल हो गए और मामला और बिगड़ गया।

    Farhana Bhatt की कैप्टेंसी पर उठे सवाल

    झगड़े के दौरान जीशान कादरी ने फरहाना भट्ट से कहा कि कैप्टेंसी उन्हें भीख में मिली है और अगर वे होते तो तुरंत छोड़ देते। यह बयान Farhana की कैप्टेंसी को खतरे में डाल सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि फरहाना इस दबाव में क्या फैसला लेती हैं।

    घर का माहौल और प्रतिक्रियाएं

    बिग बॉस के घर में इस झगड़े के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई ने घर में चर्चाओं का विषय बन गई। शो के दर्शक और फैंस भी सोशल मीडिया पर इस झगड़े को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

    आने वाले एपिसोड का इंतजार

    बिग बॉस 19 के अगले एपिसोड में यह लड़ाई और Farhana Bhatt की कैप्टेंसी को लेकर क्या निर्णय होता है, यह देखने को मिलेगा। घरवालों के बीच यह तनाव अगले एपिसोड में और भी बड़े ड्रामे को जन्म दे सकता है।

