एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सलमान खान बिग बॉस 20 के आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड को होस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्ममेकर रोहित शेट्टी वीकेंड के लिए होस्टिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सलमान ने रियलिटी शो के लेटेस्ट एपिसोड के दौरान अपनी गैरमौजूदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि पहले से तय काम की वजह से वह अगले एपिसोड में वापस नहीं आ पाएंगे।

यह घोषणा 17 और 18 अक्टूबर के वीकेंड का वार के एपिसोड के बाद हुई है, जिसमें सलमान ने घर के अंदर कई डेवलपमेंट पर बात की थी, जिसमें काजी तौकीर के व्यवहार और नकुल ढुल के बाहर होने के नतीजों से जुड़े सवाल शामिल थे। वीकेंड का अंत अमन गांधी के कॉम्पिटिशन से बाहर होने के साथ भी हुआ।

सलमान खान ने अगले वीकेंड का वार में अपनी गैरमौजूदगी की पुष्टि की सलमान के कन्फर्मेशन का मतलब है कि दर्शक आने वाले वीकेंड के लिए शो की यूजुअल होस्टिंग अरेंजमेंट में बदलाव देखेंगे। एक्टर कई सीज़न से बिग बॉस का चेहरा रहे हैं, वीकेंड का वार हफ़्ते का एक अहम हिस्सा होता है जब कंटेस्टेंट से उनके बर्ताव और घर के अंदर उनके झगड़ों के बारे में सवाल किए जाते हैं। रोहित शेट्टी, जो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, अगले वीकेंड का वार में आएंगे। उनके आने से रियलिटी शो में एक अलग होस्टिंग स्टाइल आएगा क्योंकि कंटेस्टेंट नॉमिनेशन, बदलते गठबंधन और टकराव के प्रेशर से जूझते रहेंगे।