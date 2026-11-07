बिग बॉस’ ने रचा नया इतिहास, JioHotstar पर 60 दिनों से भी कम समय में 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम किया पार

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। भारत में पहली बार लॉन्च होने के दो दशक बाद भी ‘बिग बॉस’ अनस्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाए हुए है। सितंबर में प्रीमियर के साथ जियोहॉटस्टार पर किसी भी रियलिटी शो की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज करने वाले ‘बिग बॉस हिंदी सीजन 20’ ने अब 60 दिनों से भी कम समय में प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम पार कर लिया है।

यह फ्रेंचाइजी के इतिहास में किसी भी सीजन द्वारा हासिल किया गया अब तक का सबसे तेज आंकड़ा है। अपने 20वें सीजन के साथ यह शो एक बार फिर अपनी लोकप्रियता, प्रासंगिकता और भारतीय मनोरंजन जगत पर अपने सांस्कृतिक प्रभाव को साबित कर रहा है।

दर्शक सिर्फ शो देख ही नहीं रहे, बल्कि वोटिंग, गेम्स, मीम्स और लाइव चैट के जरिए इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा भी ले रहे हैं। इस सीजन में अब तक 350 करोड़ से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं, जो पिछले सीजन के मुकाबले 71% अधिक हैं। वहीं, वोट करने वाले फैंस की संख्या में भी 48% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, फैंस ने पिछले सीजन की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा मीम्स बनाए हैं, जबकि शो के प्ले-अलॉन्ग गेम 'जीतो' में हिस्सा लेने वाले दर्शकों की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। ‘बिग बॉस हिंदी सीजन 20’ को विदेशों में भी शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। सीजन की शुरुआत से ही यह यूके, कनाडा और सिंगापुर में जियोहॉटस्टार के टॉप 5 शोज में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। वहीं, यूएई में यह फिलहाल STARZPLAY पर नंबर 1 शो है और स्ट्रीमिंग शुरू होने के बाद से लगातार प्लेटफॉर्म के टॉप 10 शोज में शामिल है।

इस उपलब्धि पर शो के होस्ट सलमान खान ने कहा, “बिग बॉस का असली गेम सिर्फ घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर भी चलता है, जहां दर्शक हर पल से जुड़े रहते हैं। जियोहॉटस्टार पर 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम हासिल करना इस बात का सबूत है कि दर्शक शो को कितना प्यार करते हैं। इससे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। हर सीजन कुछ नया लेकर आता है, लेकिन हमारे दर्शकों का उत्साह और जोश हमेशा बरकरार रहता है। यह उपलब्धि आप सभी की है। ‘बिग बॉस’ के इस सफर का अहम हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद!” जियोस्टार में हिंदी और इंग्लिश एंटरटेनमेंट बिजनेस (स्ट्रीमिंग, टीवी और स्टूडियोज) के प्रमुख आलोक जैन ने ‘बिग बॉस हिंदी सीजन 20’ के फ्रेंचाइजी इतिहास में सबसे तेजी से 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम हासिल करने पर कहा, “100 करोड़ घंटे का आंकड़ा हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। यह हिंदी भाषी बाजार के हर व्यक्ति के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक घंटे से भी ज्यादा समय तक ‘बिग बॉस’ देखने के बराबर है, और इसमें टेलीविजन की व्यूअरशिप शामिल भी नहीं है। हमें खुशी है कि सीजन का लगभग आधा सफर अभी बाकी है और शो ने जियोहॉटस्टार पर 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम पार कर लिया है।

यह देखकर अच्छा लगता है कि दर्शकों ने उस सीजन को इतना प्यार दिया है, जिसे हमने उनकी पसंद और शो के प्रति उनके लगाव को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ‘बिग बॉस’ हमेशा से हर भारतीय के लिए बनाया गया शो रहा है और आज इसे बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक देखा जा रहा है। इस सीजन में हमने दर्शकों को शो का हिस्सा बनने के और भी मौके दिए हैं। अब वे सिर्फ घर के अंदर होने वाले ड्रामे को देखते नहीं, बल्कि वोटिंग, पोलिंग और बहस के जरिए घर के खेल को प्रभावित भी करते हैं। शो को अपना बनाने वाले हर दर्शक का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।” इस खास उपलब्धि पर बात करते हुए बनिजय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया के फाउंडर और ग्रुप सीईओ दीपक धर ने कहा, “100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम हासिल करना हमारे लिए बेहद खुशी और आभार का क्षण है। इन घंटों में से हर एक घंटा उस दर्शक के प्यार और सराहना को दर्शाता है, जिसने अपना समय ‘बिग बॉस’ के घर के साथ बिताना चुना। हम इस प्यार को कभी हल्के में नहीं लेते।