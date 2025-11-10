बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अभिनेता का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड के ही-मैन कहलाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती (Bollywood Actor Dharmendra health update) कराया गया है। जानकारी के अनुसार, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
परिवार के सदस्य लगातार अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि धर्मेंद्र की बेटियों को अमेरिका से बुलाए जाने की खबर है। हालांकि अभी तक उनकी हालत को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई बार स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वे हमेशा अपने फिटनेस और जोश के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।
धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत एक्शन फिल्मों से की और उन्हें हिंदी सिनेमा का ‘ही-मैन’ कहा जाता है। उन्होंने ‘शोले’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘चुपके चुपके’, ‘यमला पगला दीवाना’ जैसी हिट फिल्मों में यादगार किरदार निभाए।
80 और 90 के दशक में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी पहचान बनाई। ‘प्यार किया तो डरना क्या?’, ‘लाइफ इन ए मेट्रो’, ‘जाॅनी गद्दार’, और ‘अपने’ जैसी फिल्मों में वे अलग-अलग अवतारों में नजर आए।
2023 में धर्मेंद्र ने ‘रॉकी रानी की प्रेम कहानी’ में काम किया था, जिसमें उनका शबाना आजमी के साथ सीन काफी चर्चा में रहा। अब उनकी आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ 2025 में रिलीज होने वाली है।