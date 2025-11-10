बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अभिनेता का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड के ही-मैन कहलाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती (Bollywood Actor Dharmendra health update) कराया गया है। जानकारी के अनुसार, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

परिवार के सदस्य लगातार अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि धर्मेंद्र की बेटियों को अमेरिका से बुलाए जाने की खबर है। हालांकि अभी तक उनकी हालत को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई बार स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वे हमेशा अपने फिटनेस और जोश के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।