एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्टर विवेक ओबेरॉय और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, नीतीश राणा, राहुल तेवतिया और अन्य लोग सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सेलिब्रिटी और खेल हस्तियों का आना जारी है, फिल्म एक्टर विवेक ओबेरॉय और कई भारतीय क्रिकेटर भगवान महाकाल से आशीर्वाद लेने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे।
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल, नीतीश राणा, राहुल तेवतिया, सुमित कुमार और अमित कुमार मंदिर में सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए। खिलाड़ियों ने प्रार्थना में भाग लिया और भगवान महाकाल के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की।
भारतीय खिलाड़ी दिव्य भस्म आरती में भाग लेने के लिए सुबह-सुबह मंदिर पहुंचे। वे नंदी हॉल में बैठे और भगवान महाकाल की पूजा की, देश की समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की।
आध्यात्मिक माहौल ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद लेने और प्रार्थना में समय बिताने का मौका दिया। दर्शन के बाद, क्रिकेटरों ने भक्तों के लिए मंदिर मैनेजमेंट कमिटी द्वारा किए गए इंतज़ामों की तारीफ़ की।
खिलाड़ियों ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद पॉज़िटिव एनर्जी लाता है। अपने दर्शन के बाद, खिलाड़ियों ने कहा कि वे किसी भी नए टूर्नामेंट या मैच की शुरुआत से पहले, साथ ही किसी बड़ी जीत के बाद भी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं।
उन्होंने कहा कि मंदिर जाने से उन्हें नई एनर्जी, पॉज़िटिविटी और कॉन्फिडेंस मिलता है। खिलाड़ियों ने दर्शन के आसान इंतज़ाम और मंदिर अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं की भी तारीफ़ की।
फिल्म एक्टर विवेक ओबेरॉय भी अपनी टीम के साथ महाकालेश्वर मंदिर गए और भगवान महाकाल की पूजा की।
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हिमांशु कारपेंटर ने मंदिर मैनेजमेंट कमिटी की तरफ से एक्टर का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया।
ओबेरॉय के दौरे के साथ ही उज्जैन में मशहूर मंदिर में आशीर्वाद लेने आने वाली फिल्म और स्पोर्ट्स हस्तियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। एक्टर के दौरे के दौरान मंदिर में भक्तों और आने वालों ने भी उत्साह दिखाया।
विवेक ओबेरॉय हाल ही में फिल्म रामायण में अपने रोल के लिए खबरों में रहे हैं। महाकाल मंदिर में उनका दौरा ऐसे समय में हुआ है जब मंदिर में सेलिब्रिटी और जानी-मानी हस्तियां लगातार आ रही हैं। क्रिकेट और सिनेमा दोनों ही दुनिया की हस्तियों के दौरे ने एक बार फिर उज्जैन के आध्यात्मिक महत्व और अलग-अलग फील्ड की जानी-मानी हस्तियों की भगवान महाकाल में आस्था को दिखाया। यह मंदिर देश भर से भक्तों, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स हस्तियों को अपनी ओर खींचता रहता है, जिससे यह मध्य प्रदेश के सबसे खास धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है।