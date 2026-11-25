एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्टर विवेक ओबेरॉय और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, नीतीश राणा, राहुल तेवतिया और अन्य लोग सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया।

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सेलिब्रिटी और खेल हस्तियों का आना जारी है, फिल्म एक्टर विवेक ओबेरॉय और कई भारतीय क्रिकेटर भगवान महाकाल से आशीर्वाद लेने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे।

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल, नीतीश राणा, राहुल तेवतिया, सुमित कुमार और अमित कुमार मंदिर में सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए। खिलाड़ियों ने प्रार्थना में भाग लिया और भगवान महाकाल के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की।

क्रिकेटर्स ने सुबह की भस्म आरती में भाग लिया

भारतीय खिलाड़ी दिव्य भस्म आरती में भाग लेने के लिए सुबह-सुबह मंदिर पहुंचे। वे नंदी हॉल में बैठे और भगवान महाकाल की पूजा की, देश की समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की।

आध्यात्मिक माहौल ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद लेने और प्रार्थना में समय बिताने का मौका दिया। दर्शन के बाद, क्रिकेटरों ने भक्तों के लिए मंदिर मैनेजमेंट कमिटी द्वारा किए गए इंतज़ामों की तारीफ़ की।

खिलाड़ियों ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद पॉज़िटिव एनर्जी लाता है। अपने दर्शन के बाद, खिलाड़ियों ने कहा कि वे किसी भी नए टूर्नामेंट या मैच की शुरुआत से पहले, साथ ही किसी बड़ी जीत के बाद भी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं।