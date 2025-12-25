'मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हे बर्बाद कर दूंगी', Raaz की भूतनी 23 सालों से कहां है गायब?

एंटरटेनमेंट डेस्क। साल 2002 में रिलीज़ हुई हॉरर फिल्म ‘राज़’ ने बॉलीवुड में डर की परिभाषा बदल दी थी। बिपाशा बसु और डिनो मोरिया स्टारर इस फिल्म में एक किरदार ऐसा भी था, जिसकी एक लाइन आज भी रोंगटे खड़े कर देती है 'मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी'।

यह किरदार निभाया था अभिनेत्री मालिनी शर्मा ने, जो रातोंरात स्टार बन गई थीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुपरहिट डेब्यू के बाद भी मालिनी ने फिल्मों से दूरी बना ली। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर, डर का इतिहास रचने वाली ‘राज़’ 2002 में रिलीज़ हुई ‘राज़’ उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। भूतनी के रोल में मालिनी शर्मा की मौजूदगी ने फिल्म को और भी यादगार बना दिया।

मॉडलिंग से शुरू हुआ करियर फिल्मों में आने से पहले मालिनी शर्मा एक सफल मॉडल थीं। उन्होंने ‘सावन में लग गई आग’, ‘क्या सूरत है’, ‘रंझार’ और ‘कितनी अकेली’ जैसे लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो में काम किया और पहचान बनाई। शादी, तलाक और इंडस्ट्री से दूरी मालिनी की शादी मॉडल-एक्टर प्रियांशु चटर्जी से हुई थी। 1997 में शादी और 2001 में तलाक इस निजी टूटन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। बताया जाता है कि इसी कारण उन्होंने अपनी पहली फिल्म ‘राज़’ के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। वह 2002 की फिल्म ‘गुनाह’ में लीड रोल करने वाली थीं, लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक दो दिन पहले उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। टीवी और बैकएंड में भी किया काम फिल्मों से दूरी के बावजूद मालिनी पूरी तरह एक्टिंग से गायब नहीं हुईं। उन्होंने टीवी शो C.A.T.S. और Hum Don में काम किया। इसके अलावा, उन्होंने आर्ट डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया और ‘थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक’ और ‘जस्ट मैरिड’ जैसी फिल्मों से जुड़ी रहीं।